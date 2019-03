Beethoven par Berlioz - Carrefour de Lodéon - 07 mars 2019

Pour préparer cette émission, Frédéric Lodéon s'est appuyé sur le livre d'Hector Berlioz, "Beethoven" (édition Buchet/Chastel 1979)

programmation musicale :

Ludwig Van Beethoven,

7ème trio avec piano, « A l’Archiduc » : 2ème mouvement. Scherzo (Allegro)

5ème trio avec piano, « Les Esprits » : Largo assai ed espressivo

Beaux-Arts Trio : Menahem Pressler, piano – Isidore Cohen, violon – Bernard Greenhouse, violoncelle

DECCA 478 8225 (60 CD)

titre du coffret : Beaux Arts Trio 60 – Complete Philips Recordings

La Consécration de la maison, musique de scène : Ouverture opus 124

Berliner Philharmoniker

direction : Claudio Abbado

DEUTSCHE GRAMMOPHON 00289 479 4642 (10 CD)

titre du coffret : Abbado - Beethoven

9ème sonate pour violon et piano, « A Kreutzer » : 1er mvt. Adagio sostenuto – Presto

Tedi Papavrami, violon

François-Frédéric Guy, piano

EVIDENCE EVCD 037 (3 CD)

titre du triple CD : Complete Sonatas for Piano & Violin

5ème concerto, « L’Empereur » : 3ème mvt. Rondo : Allegro ma non troppo

Alfred Brendel, piano

Wiener Philharmoniker

direction : Sir Simon Rattle

PHILIPS 462 781-2 (3 CD)

titre du coffret : The 5 Piano Concertos

15ème quatuor, en la mineur, opus 132 : 5ème mvt. Allegro appassionato

Artemis Quartet : Heime Müller, Natalia Prishepenko, violons – Volker Jacobsen, alto – Eckart Runge, violoncelle

VIRGIN CLASSICS 50999 0708582 6 (7 CD)

titre du coffret : Beethoven – Complete String Quartets – Artemis Quartet

Ludwig Van Beethoven – Joseph Ferdinand von Sonnleithner / d’après Jean-Nicolas Bouilly,

Fidelio :

Ouverture

Finale « Heil sei dem Tag… Des besten Königs Wink und Wille… Wer ein holdes Weib errungen, stimm in unsern Jubel ein! » (Vive ce jour, vive cette heure… L’expresse volonté du meilleur des rois me conduit à vous, infortunés... Qui s’est acquis le cœur d’une noble femme, se joigne à notre allégresse) : Chœur des Prisonniers et du Peuple, Fernando, Rocco, Pizarro, Leonore, Marzelline, Florestan, Jaquino

Peter Mattei, baryton (Don Fernando, ministre)

Falk Struckmann, baryton (Don Pizarro, gouverneur d’une prison d’état)

Jonas Kaufmann, ténor (Florestan, un prisonnier)

Nina Stemme, soprano (sa femme, sous le nom de Fidelio)

Christof Fischesser, basse (Rocco, maître geôlier)

Rachel Harnisch, soprano (Marzelline, sa fille)

Christoph Strehl, ténor (Jaquino, portier)

Arnold Schoenberg Chor – Erwin Ortner, chef de chœurs

Orchestre de Chambre Mahler

Orchestre du Festival de Lucerne

direction : Claudio Abbado

DECCA 478 2551 (2 CD + livret en français, allemand et anglais)

Ludwig Van Beethoven,

1ère symphonie : 1er mvt. Adagio molto – Allegro con brio

2ème symphonie : 4ème mvt. Allegro molto

Orchestra of the 18th Century

direction : Frans Brüggen

DECCA 478 7436 (7 CD)

titre du coffret : Beethoven – Complete Symphonies – Violin Concerto – Prometheus (Collectors Edition)

5ème symphonie : 4ème mvt. Allegro

Berliner Philharmoniker

direction : Herbert von Karajan

DEUTSCHE GRAMMOPHON 419 051-2