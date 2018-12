Riccardo Chailly 4/5 & Radu Lupu 2/3 - Carrefour de Lodéon

programmation musicale :

Félix Mendelssohn,

3ème symphonie, « Ecossaise » : 2ème mouvement. Vivace non troppo ° / 4ème mvt. Allegro vivacissimo – Allegro maestoso assai *

London Symphony Orchestra °

Gewandhausorchester *

direction : Riccardo Chailly

Igor Stravinsky,

Feux d’artifice, opus 4

Radio-Symphonie-Orchester Berlin

direction : Riccardo Chailly

Symphonie de psaumes : Psaume CL (150) « Alleluia, laudate Dominum »

Rundfunkchor Berlin

Radio-Symphonie-Orchester Berlin

direction : Riccardo Chailly

César Franck,

Symphonie en ré mineur : Finale. Allegro non troppo

Royal Concertgebouw Orchestra

direction : Riccardo Chailly

Franz Liszt – d’après la tragédie de Johann Wolfgang von Goethe,

Faust-Symphonie : 3ème mvt. Méphistophélès et chœur final

Hans Peter Blochwitz, ténor

Groot Omroepkoor NOB Choir

Royal Concertgebouw Orchestra

direction : Riccardo Chailly

DECCA 483 4266 (55 CD)

titre du coffret : Riccardo Chailly - The Symphony Edition

Franz Schubert,

21ème sonate pour piano, en si bémol Majeur, D 960 : 3ème mvt. Scherzo. Vivace con delicatezza – 4ème mvt. Allegro ma non troppo

Ludwig Van Beethoven,

8ème sonate pour piano, en ut mineur, « Pathétique » : 3ème mvt. Rondo. Allegro

Radu Lupu, piano

DECCA 478 8772 (28 CD)

titre du coffret : Radu Lupu Complete Recordings

Georg Friedrich Haendel,

Aminta e Fillide, Cantate pour 2 sopranos, cordes et basse continue, Arresta, arresta il passo (Arrête, arrête tes pas) HWV 83 : Air d’Aminta « Non si puo dar un cor » (« On ne saurait trouver un cœur plus heureux en amour que le mien ») – Récitatif et Duetto d’Aminta et Fillide « O felice in amor dolce tormento… Per abbattere il rigore » (« Comme tu es heureux, ô doux tourment… Pour abattre la rigueur d’un cruel, impitoyable cœur, c’est un puissant écu que la constance et la fidélité »)

Sabine Devieilhe, soprano (Aminta)

Lea Desandre, mezzo-soprano (Fillide)

Le Concert d’Astrée

direction : Emmanuelle Haïm, clavecin

Sonate en trio en si mineur, op 2 n°1, HWV 386b : 3ème mvt. Largo – 4ème mvt – Allegro

Membres du Concert d’Astrée : David Plantier, Agnieszka Rychlik, violons – Atsushi Sakai, violoncelle – Nicola Dal Maso,contrebasse – Thomas Dunford, luth – Emmanuelle Haïm, clavecin et direction

ERATO 0190295633622 (2 CD)

titre du CD : Handel – Italian Cantatas