Berlioz (Warner Classics) 1 - Carrefour de Lodéon - 04 février 2019

programmation musicale :

Hector Berlioz,

Le Dépit de la bergère

Elsa Dreisig, soprano

Jeff Cohen, piano

Messe solennelle : Resurrexit

Monteverdi Choir

Orchestre Révolutionnaire et Romantique

direction : Sir John Eliot Gardiner

Symphonie Fantastique : 1er mouvement. Rêverie – Passions

Lélio ou Le Retour à la vie :

Monologue de Lélio « Dieu, je vis encore »

Horatio « L’onde frémit » (Ballade de Goethe)

Monologue de Lélio « Etrange persistance »

Chœur des Ombres « Froid de la mort »

Jean Topart, récitant (Lélio)

Charles Burles, ténor (Horatio)

Chœur de l’O.R.T.F.

Orchestre National de l’O.R.T.F.

direction : Jean Martinon

Harold en Italie : Orgie de brigands, souvenir des scènes précédentes

Donald McInnes, alto

Orchestre National de France

direction : Leonard Bernstein

Roméo et Juliette, symphonie dramatique :

Roméo seul, tristesse, bruits de concert et de bal

Grande fête chez les Capulet

Le Carnaval Romain, Ouverture caractéristique : Allegro assai con fuoco – Andante sostenuto – Allegro vivace

Royal Concertgebouw Orchestra

direction : Mariss Jansons

WARNER CLASSICS 0190295614447 (27 CD)

titre du coffret : Berlioz - The Complete Works

Juan Crisostomo de Arriaga (1806-1826),

Herminie, Cantate pour soprano et orchestre (circa 1825) : Récitatif et Air « Se peut-il… Tancrède me devra le jour »

Symphonie à grand orchestre (ca 1824) : Minuetto – Allegro con moto

Los Esclavos felices (Les Esclaves heureux), opéra semiseria en 2 actes : Ouverture

Berit Norbakken Solset, soprano (Herminie)

BBC Philharmonic

direction : Juanjo Mena

CHANDOS CHAN 20077

titre du CD : Arriaga - Symphonie, Ouverture et Cantate