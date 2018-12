Barbara Hendricks - Carrefour de Lodéon - 10 décembre 2018

programmation musicale :

D’après Johann Sebastian Bach / Charles Gounod / orchestration René Challan,

Ave Maria (d’après le 1er Prélude du Clavier bien tempéré)

Barbara Hendricks, soprano

Erik Lundkvist, orgue

Orchestre de Chambre de Stockholm

direction : Eric Ericson

Johann Sebastian Bach,

Cantate BWV 51 : Aria « Jauchzet Gott in allen Landen »

Barbara Hendricks, soprano

Hakan Hardenberger, trompette

Kammerorchester Carl Philipp Emanuel Bach

direction : Peter Schreier

Spiritual,

Sometimes I feel like a motherless child

Barbara Hendricks, soprano

ERATO - WARNER CLASSICS 0190295542818 (3CD)

titre du triple CD : La Voix du Ciel

Giacomo Puccini,

Turandot : Air de Liù « Signore, ascolta »

Barbara Hendricks, soprano

Wiener Philharmoniker

direction : Herbert von Karajan

DEUTSCHE GRAMMOPHON 410 645-2

titre du CD : Turandot - Extraits

Edvard Grieg,

Varen (Printemps) « Une fois encore, j’ai pu voir l’hiver céder au printemps »

Barbara Hendricks, soprano

Roland Pöntinen, piano

WARNER (EMI) CLASSICS 5568842

titre du CD : Nordic Songs

Franz Schubert,

Gretchen am Spinnrade (Marguerite au rouet) D 118

Barbara Hendricks, soprano

Radu Lupu, piano

Richard Strauss,

Morgen (Demain)

Barbara Hendricks, soprano

Ralph Gothoni, piano

Heitor Villa-Lobos,

5ème des Bachianas Brasileiras : Aria (Cantilena)

Eldon Fox, violoncelle solo

Violoncelles du Royal Philharmonic Orchestra

direction : Enrique Batiz

Frederick Loewe,

My Fair Lady : « I could have danced all night »

Barbara Hendricks, soprano

Philharmonia Orchestra

direction : Lawrence Foster

Wolfgang Amadeus Mozart,

La Flûte enchantée : Air de Pamina “Ach, ich fühl’s »

Barbara Hendricks, soprano

English Chamber Orchestra

direction : Jeffrey Tate

Hector Berlioz,

Les Nuits d’été : le spectre de la rose – poème de Théophile Gautier

Barbara Hendricks, soprano

English Chamber Orchestra

direction : Sir Colin Davis

Richard Strauss,

4 derniers Lieder : Im Anbedrot (Au crépuscule)

Barbara Hendricks, soprano

Philadelphia Orchestra

direction : Wolfgang Sawallisch

ERATO - WARNER CLASSICS 0190295542818 (3CD)

titre du triple CD : La Voix du Ciel

Spiritual,

Beautiful Star (Belle Etoile)

Barbara Hendricks, soprano

Mats Bergström, guitare

ARTE VERUM ARV-009

titre du CD : Shout for Joy – Spiritual Christmas – Noël Sacré

Traditionnel,

Oh Freedom!

Barbara Hendricks et son Blues Band

ARTE VERUM ARV-015

titre du CD : the Road to Freedom

Leonard Bernstein / orchestration Sid Ramin et Irwin Kostal, sous la supervision de Leonard Bernstein,

Danses symphoniques de West Side Story : Prologue. Allegro moderato – Somewhere. Adagio – Scherzo. Vivace leggiero – Mambo. Presto – Cha-Cha. Andantino con grazia – Meeting scene. Meno mosso – Cool, Fugue. Allegretto – Rumble. Molto allegro – Finale. Adagio

Los Angeles Philharmonic

direction : Leonard Bernstein

George Gershwin,

2ème Prélude pour piano

Leonard Bernstein, piano

DEUTSCHE GRAMMOPHON 00289 479 8418 (121 CD + 36 DVD vidéo + 1 blu-ray)

titre du coffret : Leonard Bernstein - Complete Recordings on Deutsche Grammophon and Decca