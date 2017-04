Armin Jordan, l'ami des musiciens - Carrefour de Lodéon - Acte II du vendredi 28 avril 2017

programmation musicale :

Emmanuel Chabrier,

Espana, Rapsodie pour orchestre

Gwendoline : Ouverture

Orchestre National de France

direction : Armin Jordan

ERATO (13 CD)

titre du coffret :Armin Jordan - The French Symphonic Recordings

collection Icon

Claude Debussy,

Nocturnes, Triptyque symphonique avec choeur de femmes sans paroles dans le 3ème mouvement : Sirènes

membres du Choeur de Chambre Romand

Orchestre de la Suisse Romande

direction : Armin Jordan

Claude Debussy,

1ère Rapsodie, pour clarinette et orchestre

Fantaisie pour piano et orchestre : I. Andante, ma non troppo. Allegro giusto

Anthony Morf, clarinette

Anne Queffélec, piano

Orchestre National de l'Opéra de Monte-Carlo

direction : Armin Jordan

Maurice Ravel,

Tzigane, Rapsodie de concert pour violon et orchestre

Concerto pour piano pour la main gauche

Pierre Amoyal, violon

François-René Duchable, piano

Orchestre de la Suisse Romande

direction : Armin Jordan

Henri Rabaud,

Procession nocturne, opus 6

Orchestre Philharmonique de Monte Carlo

direction : Armin Jordan

Maurice Delage,

4 Poèmes hindous : I. Madras - Une Belle à la taille svelte, stance de Bhartrihari. II. Lahore - Un Sapin isolé, d'Heinrich Heine. III. Bénarès - Naissance de Bouddha, anonyme. IV. Jaipur - Si vous pensez à elle, stance de Bhartrihari

Felicity Lott, soprano

Kammer Ensemble de Paris

direction : Armin Jordan

Maurice Ravel

Le Tombeau de Couperin

Orchestre de la Suisse Romande

direction : Armin Jordan

