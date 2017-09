Musique symphonique dirigée par André Cluytens - Carrefour de Lodéon - Acte II du vendredi 1er septembre 2017

Programmation musicale :

Symphonies et concertos, extraits de l'intégrale des enregistrements dirigés par André Cluytens, à la tête des Philharmoniques de Vienne et Berlin, Orchestres de la Sté des Concerts du Conservatoire et National de la Radiodiffusion Française (65 CD Erato / Warner Classics)

Les précisions :

Félix Mendelssohn,

4ème symphonie, "Italienne" : 4ème mouvement - Saltarello

1958 (stéréo)

Ludwig Van Beethoven,

8ème symphonie : Allegretto scherzando

5ème symphonie : 1er mvt - Allegro con brio

Wiener Philharmoniker

direction : André Cluytens

Ludwig Van Beethoven / cadence Fritz Kreisler,

Concerto pour violon : Rondo

David Oïstrakh, violon

Orchestre National de la Radiodiffusion Française

direction : André Cluytens

1958, Salle Wagram

Robert Schumann,

3ème symphonie, "Rhénane" : 1er mvt - Lebhaft (Vivant - ou animé)

Robert Schumann / d'après le poème dramatique de Lord Byron,

Ouverture de Manfred, opus 115

Berliner Philharmoniker

direction André Cluytens

1957, Berlin (mono)

Richard Wagner,

Lohengrin : Prélude du 3ème acte

Le Vaisseau fantôme : Ouverture

Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris

direction : André Cluytens

1959

Maurice Ravel,

Concerto pour piano en sol Majeur, "Concerto en sol" : 1er mvt - Allegramente

Samson François, piano

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

direction : André Cluytens

1959, Salle Wagram à Paris

Rapsodie espagnole : Prélude à la nuit. Malaguena

1961

Ma Mère l'Oye, ballet : I. Prélude. II. Danse du rouet et scène. III. Pavane de la Belle au bois dormant

Le Tombeau de Couperin : Menuet. Rigaudon

1962

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

direction : André Cluytens

Gabriel Fauré,

Requiem : Introitus. Kyrie

Henriette Puig-Roget, orgue

Choeur Elisabeth Brasseur

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

direction : André Cluytens

1962, Saint-Roch à Paris

WARNER CLASSICS - ERATO 0190295886691 (65 CD)

titre du coffret : André Cluytens - The Complete Orchestral and Concerto Recordings