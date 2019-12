Adèle Charvet, Susan Manoff : Long time ago - Carrefour de Lodéon

Programmation musicale :

(Disques CD)

Aaron Copland (1900-1990),

Zion’s Walls (Les Murs de Sion)

Long Time Ago (Il y a Longtemps)

Ralph Vaughan Williams (1872-1958),

The House of Life (La Maison de la Vie): Silent Noon (Midi Silencieux)

Benjamin Britten (1913-1976),

Fish in the unruffled lakes (Les poissons dans les lacs imperturbables) : Night covers up the rigid land (La nuit recouvre la terre ferme)

4 Cabaret Songs : Johnny

Samuel Barber (1910-1981),

Hermit Songs, opus 29 : The Desire for Hermitage (Désir d’Hermitage)

Madeleine Dring (1923-1977),

Song of a Nightclub Proprietress (Chant d’une Propriétaire de Boîte de Nuit)

Aaron Copland,

Old American Songs : At the River (Près de la rivière)

Adèle Charvet, mezzo-soprano

Susan Manoff, piano

ALPHA CLASSICS ALPHA 556

Claude Debussy,

Trio en sol Majeur (1880) : 4ème mouvement. Finale (Appassionato)

Maurice Ravel,

Trio (1914) : 4ème mvt. Finale : Animé

Trio Atanassov : Perceval Gilles, violon – Sarah Sultan, violoncelle – Pierre-Kaloyann Atanassov, piano

PARATY PARATY 179185

Wolfgang Amadeus Mozart,

1ère symphonie, en mi bémol Majeur, KV 16 : 1er mvt. Molto allegro – 2ème mvt. Andante – 3ème mvt. Presto

Symphonie en si bémol Majeur, KV 22 : 1er mvt. Allegro – 2ème mvt. Andante – 3ème mvt. Allegro molto

Freiburger Barockorchester

direction : Gottfried von der Goltz, violon

APARTE AP 215

Choix de France Musique

Johann Adolf Hasse,

Marc’Antonio e Cleopatra, Sérénade à 2 voix : « Morte col fiero aspetto » (« L’aspect féroce de la mort »)

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano (Cleopatra)

Il Giardino Armonico

direction : Giovanni Antonini

DECCA

Diapason d’Or France Musique

Mieczyslaw Weinberg (1919-1996),

3 Pièces pour violon et piano : Scherzo. Allegro

Gidon Kremer, violon

Yulianna Avdeeva, piano

Trio en la mineur pour piano, violon et violoncelle, opus 24 : 1er mvt. Präludium und Arie – 2ème mvt. Toccata (Allegro marcato)

Gidon Kremer, violon

Giedre Dirvanauskaite, violoncelle

Yulianna Avdeeva, piano

DEUTSCHE GRAMMOPHON 00289 483 7522

Diapason d’Or France Musique

Cordes sensibles :

Juan Chrisostomo de Arriaga (1806-1826),

3ème quatuor, en mi bémol mineur : 3ème mvt. Minuet – Trio – 4ème mvt. Presto agitato

Franz Schubert,

4ème quatuor, en do Majeur, D 46 : 1er mvt. Allegro con moto

Quatuor Modigliani, quatuor à cordes : Philippe Bernhard, Loïc Rio, violons – Laurent Marfaing, alto – François Kieffer, violoncelle

MIRARE MIR 168

Luigi Boccherini,

Quintette avec guitare : Fandango

Emmanuel Rossfelder, guitare

Quatuor Modigliani, quatuor à cordes : Amaury Coeytaux, Loïc Rio, violons – Laurent Marfaing, alto – François Kieffer, violoncelle

Guy-Loup Boisneau, castagnettes

MIRARE MIR 432

Domenico Scarlatti,

Sonate en sol Majeur, Kk 427

Olivier Cavé, piano

AEON AECD 0874