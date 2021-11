Video killed the Music Star ?

Les concerts avec vidéo se multiplient mais la vidéo tue-t-elle la composition musicale ? Co-autorat, bouleversement de la narration musicale, immersion, les compositeurs multiplient les expériences audiovisuelles et inventent de nouveaux rapports son/image.

Les invités : Franck Vigroux, Yann Chapotel, Sebastian Rivas et Giulia Lorusso

, © Radio France / Laurent Vilarem

A l’honneur du Grand Soir Numérique de la Philharmonie de Paris le 3 décembre, le compositeur, guitariste, performer, vidéaste français Franck Vigroux présente le concert audiovisuel The Island aux côtés de l’artiste plasticien Kurt d’Haeseleer.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Vidéaste pour l’ensemble Le Balcon, artiste associé de la saison de l’Ensemble 2e2m, Yann Chapotel présente à la Marbrerie de Montreuil le lundi 29 novembre, des vidéos autour d’œuvres de Ivan Fedele et Mauro Lanza. D’autres rendez-vous avec 2e2m sont prévus dans l’année autour de la musique de Méfano, Rivas et Fiszbein.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Sebastian Rivas est compositeur et directeur du Grame et de la Biennale des Musiques Exploratoires de Lyon. Durant le confinement, il a imaginé l’opéra audiovisuel Rayon N sur un livret d’Antoine Gindt. L’ ouvrage est destiné, non à être diffusé sur une scène mais à être projeté. Avec Snow on your lips (œuvre pour 2 instrumentistes, objets, électronique et vidéos), Sebastian Rivas poursuit un travail résolument transdisciplinaire.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Giulia Lorusso est une compositrice italienne de la jeune génération. En 2021, elle a créé Fabrica avec l’Ensemble C Barré et l’Ircam, une pièce pour ensemble et environnement virtuel commandé à partir d’un joystick. L’œuvre, inspirée de l’univers des jeux vidéos, sera présentée dans l’exposition Réseaux-Monde au Centre Pompidou du 23 février au 25 avril 2022.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

En fin d’émission, les invités du Carrefour de la création réagissent à des œuvres audiovisuelles de Ryoji Ikeda, Alexander Schubert, Clara Iannotta et Didem Cocksunseven :

Ryoji Ikeda : Data-Verse Trilogy

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Alexander Schubert : HELLO

Clara Iannotta : Outer Space

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Didem Coskunseven : Day was departing