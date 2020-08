Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Quatuor Diotima...

Au micro de Laurent Vilarem, le Quatuor Diotima se dévoile. Yun-Peng Zhao, Constance Ronzatti, Franck Chevalier et Pierre Morlet se prêtent au jeu du blind-test, évoquent leurs craintes liées à la situation sanitaire et leur amour de la création. Un entretien riche en anecdotes et en surprises !

En compagnie du Quatuor Diotima... Pierre Morlet, Constance Ronzatti, Yun-Peng Zhao et Franck Chevalier (de gauche à droite), © François Rousseau