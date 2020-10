Thomas Adès en son royaume : un documentaire immersif

Monstre sacré du paysage contemporain, sa musique est fêtée partout dans le monde. En compagnie de Thomas Vergracht, nous partons à la rencontre d’un des plus grands noms de la scène internationale : Thomas Adès. Un voyage immersif dans la vie et l'oeuvre du compositeur, sous forme de documentaire.

Né en 1971, le britannique Thomas Adès est vu depuis ses débuts comme le digne héritier de Benjamin Britten. Compositeur fou d’opéra, magicien étourdissant dès qu’il s’agit d’écrire pour orchestre symphonique, pianiste parmi les plus doués de sa génération et chef d’orchestre recherché, Adès est un touche à tout de génie, dont la musique se reconnait en quelques notes seulement.

A l’occasion de ses 50 ans en 2021, sa musique est fêtée partout dans le monde. De Londres à Chicago en passant par Paris.

La Maison de la Radio accueille le 11 octobre ses Three Studies After Couperin avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France. En juin prochain, le Théâtre de l’Athénée donnera son opéra de chambre Powder Her Face.

à réécouter émission Le concert de 20h Archives Thomas Adès

Programmation musicale

Thomas Adès

Tevot

London Symphony Orchestra, Thomas Adès (direction)

György Kurtag

Jatekok : Hommage à Verdi

György et Marta Kurtag (piano)

Thomas Adès / François Couperin

Les Baricades mistérieuses

Thomas Adès (piano)

Thomas Adès

Under Hamelin Hill : Fuga a tre voici con alcune licenze

Thomas Adès, David Goode, Stephen Farr (orgue)

Thomas Adès

Darkness Visible (d’après John Dowland)

Thomas Adès (piano)

Thomas Adès

Chamber Symphony: III ; IV

Orchestre symphonique de la ville de Birmingham, Thomas Adès (direction)

Thomas Adès

Arcadiana : 1. Venezia Notturno ; 4. O Albion

Calder Quartet

Thomas Adès

Powder Her Face : Ouverture ; Fancy Aria ; Come here

Almeida Opera, Thomas Adès (direction)

Thomas Adès

Asyla : I. ; III. Ecstasio

London Symphony Orchestra, Thomas Adès (direction)

Thomas Adès

The Tempest : Hell is empty

Orchestre du Royal Opera House, Thomas Adès (direction)

Thomas Adès

The Tempest : Friends don’t fear

Ian Bostridge, Orchestre du Royal Opera House, Thomas Adès (direction)

Thomas Adès

The Tempest : Five Fathoms Deep

Cindia Sieden, Orchestre du Royal Opera House, Thomas Adès (direction)

Thomas Adès

The Tempest : As I Sat Weeping

Orchestre du Royal Opera House, Thomas Adès (direction)

Thomas Adès

In Seven Days : I. Chaos – Light – Darkness ; IV. Stars – Sun – Moon ; V. Creatures of the Sea and the Sky ; VI. Creatures of the Land

Kiril Gerstein, Tanglewood Music Center Orchestra, Thomas Adès (direction)

Thomas Adès

The Exterminating Angel : Intermezzo

Orchestre du Metropolitan Opera, Thomas Adès (direction)

Thomas Adès

The Exterminating Angel : Blanca’s Aria

Christine Rice, Orchestre du Metropolitan Opera, Thomas Adès (direction)

Thomas Adès

The Exterminating Angel : Beatriz and Eduardo’s duet

Orchestre du Metropolitan Opera, Thomas Adès (direction)

Thomas Adès

Asyla : III. Ecstasio

London Symphony Orchestra, Thomas Adès (direction)