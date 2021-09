Thierry Pécou, à l’écoute du monde

A l'occasion des 10 ans du Festival Variances, Laurent Vilarem reçoit son fondateur, le compositeur Thierry Pécou pour un voyage à travers les mondes et les cultures qui ont marqué son œuvre : la Martinique, le Canada, la Normandie, l'Inde, l'Arizona...

Né en 1965, Thierry Pécou a étudié le piano au Conservatoire National de Région de Paris puis l’orchestration et la composition au Conservatoire National Supérieur de Musique (CNSM). Il a été à plusieurs reprises résident au Banff Centre for the Arts (Canada) entre 1989 et 1997 puis pensionnaire à la Casa de Velázquez à Madrid de 1997 à 1999.

Très tôt, Thierry Pécou prend conscience de l’impérieuse nécessité de réaliser son rêve : « Faire résonner le monde entier ». Ainsi va-t-il spontanément à la rencontre des cultures aux traditions ancestrales, aussi éloignées que possible du monde occidental. Son dessein : rendre à la musique sa dimension de rituel, convaincu de pouvoir captiver l’auditeur par cette ouverture d’esprit sur le monde.

Au cours de ses rencontres avec les cultes afro-américains, tels le candomblé brésilien et les rituels chamaniques amérindiens, il découvre que l’un des principaux moyens pour appréhender cette dimension est de rendre la musique indissociable du geste corporel : un simple geste, ou le mouvement corporel de l’instrumentiste, peuvent provoquer l’échange d’énergie entre musiciens et public. Ses œuvres majeures, Symphonie du Jaguar, Passeurs d’eau, Outre-Mémoire, L’Oiseau innumérable, Orquoy, en témoignent.

Thierry Pécou s’est également intéressé à d’autres cultures telles que les cultures anciennes de la Chine et du Tibet ainsi qu’à la mythologie grecque, qui influenceront d’autres de ses créations. Ses œuvres les plus récentes (Soleil Rouge, concerto pour trompette et orchestre, La Voie de la Beauté, concert-rituel) sont fortement inspirées des cérémonies de guérison des Indiens Navajos. Thierry Pécou s’est également intéressé à l’Asie et ses cultures anciennes.

Thierry Pécou est le fondateur de l’Ensemble Variances.

Les 10 ans de l'Ensemble Variances

Fondé en 2010, l'Ensemble Variances reflète l'univers de son fondateur, le compositeur et pianiste Thierry Pécou dont la musique témoigne d’une ouverture et d’un intérêt fondamental pour les cultures de traditions orales du monde, tout en cherchant à relier par sa puissance expressive la musique de notre temps à des problématiques contemporaines, qu'elles soient humanistes, historiques ou du domaine de l’écologie.

L’Ensemble Variances creuse un sillon profondément inspiré des réflexions de l’écrivain et poète martiniquais Édouard Glissant sur la mise en présence de cultures multiples génératrices d’une pensée du divers.

Mercredi 29 septembre MC2, Grenoble

Nahasdzáán ou le monde scintillant

Opéra navajo pour voix, ensemble et images projetées

Collectif Nos Années Sauvages

Programmation musicale

Thierry Pécou

Femme changeante, Cantate des 4 montagnes

Ensemble Variances, Thierry Pécou (direction)

Concert donné le 23 novembre 2016 à la Chapelle Corneille de Rouen

Thierry Pécou

Nahasdzáán ou le monde scintillant

Ensemble Variances, Thierry Pécou (direction)

Concert donné le 2 mai 2019 au Théâtre de Caen

Thierry Pécou

Sangâta

Ensemble Variances, Thierry Pécou (direction)

Concert donné le 29 mars 2018 au Festival Détours de Babel

Thierry Pécou

Nanook Trio: I. Mouvement 1

Ensemble Variances

Ohuaya Records (2021)

Thierry Pécou

Méditation sur la fin de l'espère

Ensemble Variances

Ohuaya Records (2021)

Jean-Sébastien Bach

L'Offrande musicale : Canon 1 à 2

Ricercar Consort

Mirare

Thierry Pécou

Tremendum, Concerto-carnaval pour piano, flûte, saxophone, violoncelle et 5 percussions

Ensemble Variances

Harmonia Mundi