Rencontre avec Beat Furrer

Corinne Schneider rencontre, avec la participation de la sociologue Gisèle Sapiro, le compositeur suisse-autrichien Beat Furrer, à l’occasion de sa présence à Paris où il a été la personnalité phare de la deuxième édition du Festival Ensemble(s) qui s'est tenue du 9 au 12 septembre.

Le Carrefour de la création est ce soir dédié à l’un des compositeurs les plus importants de l’histoire de la musique européenne de ces 35 dernières années : le compositeur suisse-autrichien Beat Furrer, créateur du Klangforum Wien, ensemble phare de la musique contemporaine. Foisonnante et scintillante, la musique exigeante et raffinée de Beat Furrer révèle un monde sonore kaléïdoscopique ; elle est jouée en France depuis plusieurs décennies déjà, mais la figure discrète du compositeur est presque inconnue du public. Une rencontre avec le créateur s’imposait, à l’occasion de son passage à Paris, il y a moins d’un mois.

Le compositeur était en effet l'invité de la deuxième édition du Festival Ensemble(s) qui se déroulait au Pan Piper, dans le 11e arrondissement. Ce nouveau Festival de musique contemporaine est né de la volonté de cinq compositeurs d’associer les ensembles de musiciens dont ils sont les directeurs artistiques : Fernando Fiszbein, Philippe Hurel, Gonzalo Bustos, Jérôme Combier et Yann Robin ; et leurs ensembles, du plus ancien au plus récent : 2e2m, Court-Circuit, Sillages, Cairn et Multilatérale. A l’occasion de quatre soirées intenses, les festivaliers ont pu entendre quatre œuvres marquantes du répertoire de Beat Furrer.

