Qui a peur de Mark-Anthony Turnage ?

C'est l'enfant terrible de la musique britannique. Mais s’il aime toujours être critiqué et faire l’objet de controverses, Mark-Anthony Turnage cache un désespoir et une profondeur à la manière d’un Chostakovitch du 21ème siècle. Il surprend, provoque ou bouleverse et ses influences sont aussi originales qu’éclectiques.

Culture populaire

La pop

Le football

Le football est très présent dans l'œuvre de Mark-Anthony Turnage.

L'histoire de son second opéra, «The Silver Tassie», est celle d’un joueur de football qui part au combat durant la première guerre mondiale. Et dans son premier premier opéra, «Greek», on entend des chants de supporter d’Arsenal.

Jazz

En France, l'œuvre de Mark-Anthony Turnage la plus célèbre est certainement «Blood on the Floor» d’après la peinture de Francis Bacon. C’est une œuvre très jazz. Et quand on lit certains compte-rendus sur sa musique en France, on dit parfois qu'il est un jazzman.

Il a par ailleurs travaillé avec des musiciens de jazz comme le guitariste John Scofield, le saxophoniste Martin Robertson ou encore le batteur Peter Erskine.

Peinture et expressionnisme

Nombre des œuvres de Mark-Anthony Turnage ont été inspirées par des tableaux. En 2012, la Frise Beethoven de Gustav Klimt lui a inspiré l’œuvre «Frieze» et dans «Dispelling the Fears», c’est la peinture de la peintre australienne Heather Betts qui a été le moteur de son inspiration.

Mais il y a un peintre qui parcourt toute son œuvre, peut-être même toute sa vie, c’est Francis Bacon.

Opéra

Bien qu'ayant composé quatre opéras, Mark-Anthony Turnage entretient un rapport ambigu à ce genre musical.

Est-il vrai qu’à la suite de la radiodiffusion de votre opéra _«Anna Nicole Smith»_, la BBC a reçu 55000 plaintes d’auditeurs ?

Le deuil et le pouvoir de la musique

Le rapport de Mark-Anthony Turnage à la mort et au deuil impacte considérablement sa musique. Il a écrit de nombreuses œuvres en hommage à des proches disparus :

«Elegy for Andy» (extrait de Blood on the Floor) en hommage à son frère, «Martland Memorial» en hommage au compositeur Steve Martland ou encore «Twisted Blues with twisted ballad» en hommage à Fausto Moroni, le compagnon de Hans Werner Henze.

Où écouter la musique de Mark-Anthony Turnage ?

Les 9 et 10 novembre à Troyes : Remembering in memoriam Evan Scofield par l’Orchestre Symphonique de l’Aube sous la direction de Gilles Millière

A partir du 16 novembre à l’Opéra de Zurich (Suisse) : Coraline dans une mise en scène de Nina Russie

Le 16 janvier à Londres (Grande Bretagne) : création de Towards Alba par Richard Watkins (cor) et le Philharmonia Orchestra

A partir du 6 février à Stockholm (Suède) : Coraline dans une mise en scène de Sanna Gibbs

A partir du 15 février à Wiesbaden (Allemagne) : Anna Nicole dans une mise en scène de Bernd Mottl

Retrouvez les conseils d'écoute de Laurent Vilarem dans sa playlist :

Programmation musicale

Beyonce

Single ladies (Put a ring on it)

Label : Columbia

Mark-Anthony Turnage

Hammered Out

National Youth Orchestra, Paul Daniels (direction)

Mark Anthony Turnage

Greek : Pub & Wine Bar Music

The Greek Ensemble, Richard Bernas (direction)

Label : Argo

Miles Davis

Blues for Pablo

Columbia

Mark-Anthony Turnage

Blood on the Floor : Needles

John Scofield (guitare), Martin Robertson (saxophone), Peter Erskine (batterie)

Ensemble Modern, Peter Rundel (direction)

DECCA

Oliver Knussen

Flourish with Fireworks

London Sinfonietta, Oliver Knussen (direction)

Deutsche Grammophon

Mark-Anthony Turnage

Hibiki : Fukushima

Sally Matthews (soprano), Mihoko Fujimura (mezzo-soprano)

Finchley Children’s Music Group, New London Children’s Choir, BBC Symphony Orchestra, Kazushi Ono (direction)

Mark-Anthony Turnage

Three Screaming Popes

Orchestre Symphonique de Birmingham, Simon Rattle (direction)

EMI

Mark-Anthony Turnage

Anna Nicole : Partay

Eva-Maria Westbroek (soprano), Gerald Finley (baryton)

Orchestre & Chœur de Covent Garden, Antonio Pappano (direction)

OPUS ARTE

Mark-Anthony Turnage

Remembering in memoriam Evan Scofield

London Symphony Orchestra, Simon Rattle (direction)

LSO LIVE