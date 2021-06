Portrait de Kaija Saariaho par ses proches

Ce soir, Laurent Vilarem a demandé aux proches de la compositrice de parler de leur Kaija Saariaho : les chanteurs Karen Vourc’h et Philippe Jaroussky, l’éditeur de ses écrits Stéphane Roth, son ami Anssi Karttunen et sa fille Aliisa Neige Barrière.

Bienvenue dans le Carrefour de la création consacré à Kaija Saariaho. La compositrice finlandaise sera à l’honneur du Festival d’Aix-en-Provence avec la création, le 3 juillet prochain, de son opéra "Innocence" sur un livret de Sofi Oksanen.

En septembre, Kaija Saariaho recevra également le Lion d’Or de la Biennale de Venise, un prix qui récompense la trajectoire d’une des plus grandes compositrices de notre époque.

Avec les témoignages de :

Karen Vourc’h

Philippe Jaroussky

Stéphane Roth

Anssi Karttunen

Aliisa Neige Barrière

Programmation musicale

Kaija Saariaho

Oltra mar (Across the Sea) : I. Depart

Finnish Radio Symphony Orchestra, Tapiola Chamber Choir, Jukka-Pekka Saraste (direction)

Album : 5 Reflets De L'Amour De Loin / Nymphea Reflection / Oltra Mar

Label : Ondine (2004)

Kaija Saariaho

Lohn, pour soprano et électronique

Dawn Upshaw (soprano)

Album : 6 Japanese Gardens / Pres / Lonh

Label : Ondine (1998)

Les Grands Entretiens de Kaija Saariaho (extrait)

Corinne Schneider, production

France Musique

Kaija Saariaho

Quatre Instants: III. Parfum de l'instant

Karen Vourc'h, soprano

Finnish Radio Symphony Orchestra, Sakari Oramo (direction)

Document Youtube

Capté au Helsinki Music Centre (2011)

Kaija Saariaho

Notes on Light : IV Eclipse ; V. Heart of Light

Anssi Karttunen (violoncelle)

Album : Notes On Light / Orion / Mirage

Label : Ondine (2008)

Kaija Saariaho

Verblendungen

Finnish Radio Symphony Orchestra, Esa-Pekka Salonen (direction)

Album : Verblendungen / Jardin Secret I / Noanoa

Label : bis (1997)

Kaija Saariaho

Nocturne pour violon solo

Aliisa Neige Barrière (violon)

Album : Ekstasis

Label : Cyprès (2019)

Kaija Saariaho

Only the sound remains

Philippe Jaroussky (contre-ténor), Meta4, Eija Kankaanranta, Camilla Hoitenga, Heikki Parviainen, Theatre of Voices

Opéra de Paris - France Musique (2018)