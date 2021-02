Ted Hearne est dans la "Place" !

Il est des compositeurs qui accomplissent une fantastique carrière dans leur pays. A 38 ans, l’américain Ted Hearne jouit déjà d’une belle réputation et de commandes prestigieuses. Il vient de composer avec le poète et rapper Saul Williams un oratorio intitulé "Place".

Si l’actualité des concerts se fait maigre ces temps-ci, Thomas Vergracht vous fait découvrir ce soir une musique encore trop méconnue en France.

L'oratorio Place de Ted Hearne est une triple commande du Los Angeles Philharmonic, du Barbican Center de Londres, et de la Brooklyn Academy of Music. A cause des circonstances que nous connaissons, l’œuvre toute fraîche n’a pu être créée publiquement, seulement dans une version « en quarantaine » diffusée sur Internet. Malgré cela, l’album, lui, est nommé deux fois aux Grammys Awards cette année.

Partons ensemble, à la découverte de cette œuvre monde en compagnie de son compositeur, en duplex de Los Angeles.

Programmation musicale

Ted Hearne

Place : n°1 : Balloons

Place Orchestra

Album : Place

Label : New Amsterdam (2020)

Ted Hearne

Place : n°2 : Boundary

Place Orchestra

Album : Place

Label : New Amsterdam (2020)

Ted Hearne

Place : n°3 : Interview

Place Orchestra

Album : Place

Label : New Amsterdam (2020)

Ted Hearne / Philip White

Song and Dance

R We Who R We

Album : I Love You

Label : Tiny Global Productions (2017)

Ted Hearne

Place : n°8 : What About My Son ?

Place Orchestra

Album : Place

Label : New Amsterdam (2020)

Ted Hearne

Song From The Bench : (Ch) oral Argument

The Crossing, Donald Nally (direction)

Album : Ted Hearne - Sound from the bench

Label : Cantaloupe (2017)

Ted Hearne

Place : n°19 : Colonizing Space

Place Orchestra

Album : Place

Label : New Amsterdam (2020)

Ted Hearne

Law of Mosaics : The warp and woof

Ensemble A Far Cry

Album : The Law of Mosaics

Label : Crier Records (2013)

