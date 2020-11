Paul Méfano, auto-portrait de l'homme et de l'artiste

Le compositeur français Paul Méfano est mort le 15 septembre dernier à l’âge de 83 ans. Pour dresser le portrait de l'homme et de l'artiste, c'est à lui que Corinne Schneider donne la parole ce soir, grâce aux ressources des Archives de l’INA et à sa musique.

Les nombreux témoignages qui lui ont été rendus ces dernières semaines dans la presse écrite, sur les réseaux sociaux et sur notre antenne attestent de l’importance de l'action de Paul Méfano dans la vie musicale française et révèlent bien des aspects de sa personnalité sociale et artistique.

Durant une heure, sous la forme d'un autoportrait, nous entendrons Paul Méfano à travers les âges, depuis 1966 jusqu’à 2017 : un demi-siècle d’engagement pour la création et la diffusion musicale.

Archives extraites de l'INA

Discussion entre Antoine Goléa et Paul Mefano

Rencontre avec les jeunes compositeurs

France-Culture, 10 octobre 1966

Antoine Golea, producteur

Interview de Paul Mefano

Perspectives « La création musicale »

France -Culture, 18 mars 1971

Interview de Paul Méfano

Auto-portrait

Emission de Denise Mégevand

France-Culture, 19 juin 1973

Entretien Jean-Michel Damian et Paul Mefano

Les après-midi de France-Culture

France-Culture, 17 juillet 1973

Paul Méfano

Auto-Portrait

France-Musique, 18 octobre 1992

Lecture de Paul Mefano (poésie de Paul Eluard)

Rencontre avec les jeunes compositeurs

France-Culture, 10 octobre 1966

Antoine Golea, producteur

Maurice Fleuret interroge Paul Mefano

Le Magazine de la musique

France-Culture, 11 janvier 1966

Claude Samuel, producteur

Discussion entre Paul Mefano et Claude Samuel

La musique et les beaux-arts

France-Culture, 17 octobre 1967

Claude Samuel, producteur

Serge Solon interroge Paul Méfano

Face à ses responsabilités

Interview de clôture du Festival de Royan le 28 mars 1972

France-Culture, 29 mars 1972

Gérard Condé interroge Paul Méfano

Un musicien dans la nuit

France Musique, 7 mai 1977

Gérard Condé, producteur

Paul Méfano sur ses différentes activités

Musique en France : Le conservatoire de Versailles

France Musique, 23 mai 1998

François Castang, producteur

Paul Méfano présente « Micromégas »

Portrait contemporain

France Musique, 27 décembre 2017

Arnaud Merlin, producteur

Programmation musicale

Paul Méfano

Ensevelie (1986) pour flûte avec amplificateur, clavier et bande magnétique

Renaud François, flûte

Jacqueline Mefano, claviers

MFR/Radio-France (1996)

Paul Méfano

Madrigal sur des poèmes de Paul Eluard pour 3 voix de femmes, flûte, piano et 3 percussionnistes (1962) – Extrait

Interprètes non identifiés, Captation Radio-France 1966

Paul Méfano

Périple (1978) pour saxophone ténor

Daniel Kientzy, saxophone ténor

Polyart Records (1984)

Paul Méfano

La Cérémonie (1970) pour voix de haute-contre, baryton, soprano, 3 groupes d’orchestre et chœur parlé sur un texte du compositeur – extrait

John Thomas, haute-contre

William Pearson, baryton

Carole Plantamura, soprano

Orchestre symphonique de Bordeaux, Michel Tabachnik (dir.)

Festival de Royan, création 28 mars 1972

Œuvre et compositeur non identifiés

pour flûtiste dispositif modulateur en anneaux et sons fixés

Concert de l’ensemble 2e2m à Mâcon, Paul Mefano (dir.)

02 décembre 1975

Paul Méfano

Signe-Oubli (1972)

Nouvel orchestre Philharmonique de Radio-France, Gilbert Amy (dir.)

Maison de la Radio, Studio 104, 13 février 1985

Paul Méfano

Micromegas (1978) – Extrait : scène 7

Ensemble 2e2m, Pierre Roullier (dir.)

Maguelone (2007)

Ressources bibliographiques

Sous la direction de Laurent Martin

Paul Méfano, témoignages et entretiens

Paris, Inactuelles, 2014 (livre avec un CD)

Pierre Michel et Gérard Geay

Paul Méfano : Les chemins d'un musicien-poète,

Paris, Hermann, 2017

Renaud François et Paul Méfano

Dialogues entre sons et paroles

Paris, Michel de Maule, 2018