Mais qui est donc Nico Muhly ?

A l’occasion de l’élection présidentielle américaine, France Musique consacre une grande partie de sa programmation à la musique outre-atlantique. Encore peu connu en France, Nico Muhly est un compositeur à l’univers reconnaissable. Thomas Vergracht vous emmène ce soir sur les traces de sa musique.

Nico Muhly est né dans le Vermont, en 1981, dans une famille d’artistes. Sa mère, Bunny Harvey est peintre, et son père, Frank Muhly, est documentariste. Ils fréquentent l’église anglicane Grace Episcopal Church, située dans leur ville, Providence. Le jeune Nico y chante dans le chœur d’enfants, lors du service dominical. C’est dans ce cadre qu’il découvre véritablement la musique, de l’intérieur. Il chante le répertoire anglo-saxon pour chœur, qui restera toujours pour lui un véritable repère.

« J’écris de la musique car je crois que c’est quelque chose que j’ai trouvé, c’est la seule chose qui m’allait à un âge charnière, un moment où vous apprenez ce que vous allez faire de vous-même. Je devais avoir 10 ou 11 ans, j’aimais beaucoup lire, j’aimais beaucoup penser aux mots, mais la musique m’a donné une espèce de passion »

Jeune musicien passionné, âgé d’une petite vingtaine d’années, Nico Muhly descend de quelques centaines de kilomètres, de son Vermont natal vers New-York. Là-bas, il étudie parallèlement à la Columbia University, et à la Julliard School, notamment dans la classe de composition de John Corigliano.

à réécouter AUDIO 1h émission Carrefour de la création Hits et raretés de John Corigliano

Mais avant de devenir compositeur à plein temps, le jeune musicien va connaître son premier job… Plus qu’un simple employeur, Philip Glass va être pour Nico Muhly un véritable mentor. La musique du parrain du minimalisme va se retrouver en filigrane dans les créations du jeune homme…Et c’est aussi Glass qui met son studio d’enregistrement personnel, le Looking Glass Studio, à disposition pour que Muhly y enregistre son premier disque monographique : "Speaks Volumes".

à réécouter AUDIO 25 min émission Musicopolis 2013, New-York : « Two Boys » de Nico Muhly à l'affiche du Metropolitan Opera

Programmation musicale

Nico Muhly

Mothertongue : I. Archive

Nico Muhly, Valgeir Sigurosson, Monica Abendroth, Matthias Nardeau, Andres Kleina, Una Sveinbjarnardottir, Zbigniew Dubik, Thorarinn Mar Baldurson, Adam Thompson, Abigail Fischer

Nico Muhly

Control : n°4 : Petroglyph & Tobacco

Utah Symphony Orchestra, Thierry Fischer

William Byrd

Mass for 4 voices

Pro-Arte Singers, Paul Hillier

Nico Muhly

Senex Puerum Portabat

Los Angeles Master Chorale, Grant Gershon

Nico Muhly

Land in an isle

Lucie Crowe, La Nuova Musica, David Bates

Philip Glass

Waiting For Barbarians : Prologue

Philharmonisches Orchester Erfurt, Dennis Russel Davies

Nico Muhly

Honest Music

Angela Chun, Jennifer Chun, Nico Muhly

Nico Muhly

Running Vanessa Wagner

Nico Muhly

Étude 2 : Quiet Music

Vanessa Wagner

Rae Morris

Do It

Rae Morris / Nico Muhly

Do It Rework

Nico Muhly

Two Boys: Prologue

Metropolitan Opera Orchestra & Chorus, David Robertson

Nico Muhly

Two Boys : Act 1 Scene 4 : U There ?

Metropolitan Opera Orchestra & Chorus, David Robertson

Nico Muhly

Two Boys : Act 1 Scene 11 : Police Station, No one else goes in

Metropolitan Opera Orchestra & Chorus, David Robertson

Nico Muhly

Marnie : I see Forio

Isabel Leonard, Nadia Sirota, Nico Muhly

Nico Muhly

Mothertongue : I. Archive Nico Muhly, Valgeir Sigurosson, Monica Abendroth, Matthias Nardeau, Andres Kleina, Una Sveinbjarnardottir, Zbigniew Dubik, Thorarinn Mar Baldurson, Adam Thompson, Abigail Fischer

Pour aller plus loin