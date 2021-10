Les Éclairs, deux génies à l’Opéra Comique

L'Opéra Comique offre la création du 2 au 8 novembre de l’opéra Les Éclairs. Sur un livret original de Jean Echenoz, Philippe Hersant met en musique la trajectoire d’un personnage inspiré par l’inventeur Nikola Tesla. Laurent Vilarem nous emmène à la rencontre de toute la troupe de l'opéra.

Programmation musicale

Philippe Hersant

Cantique des trois enfants dans la fournaise

1. Espoir de toute âme affligée

Les symphonistes, les pages et les chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles

Maîtrise de Radio France

Direction : Sofi Jeannin

Radio France

Philippe Hersant

Le château des carpathes (scène 1)

Isabel Garcisanz : Soprano

Orchestre Philharmonique de Montpellier

David Robertson : direction

Adès

Philippe Hersant

Concerto pour violoncelle n°2

Cyrille Tricoire : violoncelle

Orchestre national de Montpellier

Juraj Valcuha : direction

ACCD

Giacomo Puccini

Tosca (fin de l’acte I)

Orchestre de la Scala de Milan

Victor de Sabata : direction

Warner Classics

Philippe Hersant

Les Éclairs

Extraits des répétitions à l’Opéra Comique (octobre 2021)

Jean-Christophe Lanièce : Gregor

Elsa Benoit : Betty

André Heyboer : Edison

Jérôme Boutillier : Parker

Choeur Aedes

Ariane Matiakh : direction

Federico Fellini

Amarcord (extrait)

Woody Allen

Manhattan

Singing in the Rain

Gene Kelly (chant)

CDCBS

Philippe Hersant

Nachtgesang

Ensemble Alternance

HMC

Thelonious Monk

Trinkle Tinkle

Diabolo

Chet Baker

I was born to be blue

Verve

Claude Debussy

Pelléas et Mélisande

C’est le dernier soir (Acte 4, Scène 4)

Camille Maurane

Orchestre Lamoureux

Jean Fournet : direction

Philips

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni

Ouverture

Philharmonia Orchestra

Carlo Maria Giulini : direction

EMI

Philippe Hersant

Paysage avec ruines

Orchestre philharmonique de Radio France

Luisa Islam-Ali-Zade : mezzo

Ernest Martinez Izquierdo : direction

DE

Philippe Hersant

Instants limites: Quiétude de l’âme

Pascal Gallois : basson

Régis Pasquier : violon

Jean-Luc Menet : flûte

Choeur Aedes

Mathieu Romano : direction

AECD