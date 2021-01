Le musée imaginaire de Pascal Zavaro

Aujourd’hui, ce n’est pas la musique qui sera notre guide, mais les arts plastiques ! Le 21 janvier aura lieu à Radio France la création du Concerto pour violon de Pascal Zavaro par Julia Fisher et l’Orchestre National de France, un Concerto inspiré par quatre toiles de Jean-Michel Basquiat.

La peinture et les arts plastiques sont une source infinie d’inspiration pour Pascal Zavaro. Alors que les musées sont encore fermés, Thomas Vergracht vous embarque pour une visite du musée imaginaire du compositeur.

En fin d'émission, découvrez la toute dernière création du compositeur, un Bestiaire Chimérique pour voix et ensemble, interprétée par Stéphane Degout.

Programmation musicale

Pascal Zavaro

Three Studies for a Crucifixion : I. Inquiet

Ensemble Orchestral de Paris, John Nelson (direction)

Album : Pascal Zavaro - Flashes et autres oeuvres

Label : Densité 21 (2005)

Pascal Zavaro

La Bataille de San Romano Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Julien Masmondet (direction)

Album : Into the wild

Label : Claves (2018)

Pascal Zavaro

Silicon Music : Lent II

Elisabeth Glab (violon), Ensemble Phoenix, Pascal Zavaro (direction)

Album : Silicon music

Label : Mandala (2005)

Pascal Zavaro

Déjeuner sur l’Herbe

Swingle Singers

Album : Retrospective

Label : Sounds Good (2003)

Pascal Zavaro

Into the Wild Bruno Philippe (violoncelle), Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, Julien Masmondet (direction)

Album : Into the wild

Label : Claves (2018)

Pascal Zavaro

Songs of Innocence : I. Sick Rose

Elisabeth Glab (violon), Mikrokosmos, Loïc Pierre (direction)

Album : Pascal Zavaro - Songs of innocence et autres oeuvres

Label : Continuo Classics (2014)

Pascal Zavaro

Manga-Café, Scène 10 : Le Jardin

Morgane Heyse (soprano), Eléonore Pancrazi (mezzo), Ensemble Les Apaches, Julien Masmondet (direction)

Album : Manga-Café (intégrale)

Label : Maguelone (2018)