Laurent Vilarem reçoit ce soir le compositeur Régis Campo à l'occasion de la récente parution du livre-disque "Le Bleu du ciel", réalisé en duo avec le photographe Édouard Taufenbach. Björk, Vladimir Cosma, Ennio Morricone, György Ligeti, David Lynch, bienvenue dans les multivers de Régis Campo !

Régis Campo est né en 1968 à Marseille. Après des études d’écriture et de composition auprès notamment de Georges Boeuf au conservatoire de sa ville natale, ainsi que de philosophie à la faculté de Lettres d’Aix-en-Provence, Régis Campo poursuit ses études au Conservatoire national supérieur de musique de Paris avec Gérard Grisey où il obtient un Premier prix de composition en 1995. Il rencontre alors à Paris de grands compositeurs indépendants comme Edison Denisov ou encore Henri Dutilleux.

Son style coloré et ludique traverse toute son œuvre. Compositeur prolifique, il a abordé les genres du concerto, de la symphonie, de l'opéra, la musique de film…

Lauréat de l’édition 2020 du Grand Prix Lycéen des Compositeurs, décerné par les élèves de 116 établissements pour son œuvre Une solitude de l’espace, Régis Campo reçoit la même année le Grand Prix de la musique classique contemporaine lors des Grands Prix Sacem.

à lire aussi article Régis Campo lauréat du Grand Prix lycéen des compositeurs 2020

Le Bleu du Ciel, d’Edouard Taufenbach et Régis Campo

En 2020, le PrixSwiss Life à 4 mains, qui rassemble photographie et musique au coeur d’un projet commun, a élu son duo de lauréat : le photographe Edouard Taufenbach et le compositeur Régis Campo pour leur oeuvre croisée « Le Bleu du Ciel ».

à réécouter AUDIO 15 min émission Reportage Le Bleu du ciel, oeuvre lauréate de la 4e édition du Prix Swiss Life à 4 mains

Ce projet autour du vol de l’hirondelle est l’histoire d’un voyage. Il part d’un souvenir d’enfance, de la musique de ces oiseaux dans le ciel et de leur rassemblement sur les fils électriques avant leur grand départ pour l’Afrique, annonçant la fin de l’été. Deux fois par an, des hirondelles traversent le Sahara et la Méditerranée pour joindre l’Afrique subsaharienne et l’Europe.

Sans jamais s’illustrer l’une l’autre, l’image et la musique se pourchassent, se dépassent successivement. Un exercice de voltige où la répétition de rythmes et de motifs s’appuyant sur la composition de la musique itérative dialogue avec la répétition d’images organisées. D’une case à l’autre, d’une mesure à l’autre, d’une hirondelle à l’autre, Le Bleu du Ciel dessine des espaces de liberté, construisant un sentiment de mouvement, de vitesse, de ruptures de lignes, si caractéristiques du vol des hirondelles.

Pour Le Bleu du Ciel, Régis Campo s’inspire de l’univers de la pop, de l’ambient music et de la musique de film en rendant hommage à de grands artistes comme Björk, Ennio Morricone ou encore ORLAN…

Programmation musicale

Björk

Bachelorette

Album : Honogenic (1997)

Vladimir Cosma

Les Aventures de Rabbi Jacob : Le grand Rabbi

Album : Les Aventures de Rabbi Jacob (1973)

Ennio Morricone

Thème

Album : Il était une fois la révolution (1971)

Morton Feldman

Coptic Light (1986)

Orchestre Royal du Concertgebouw, Peter Eötvös (direction)

Label : Argo

Régis Campo

Street-Art (2015-2017)

Ensemble ™+ , Laurent Cuniot (direction)

Label : Signatures Radio France

Sigur Rós

Starálfur

Album : Ágætis Byrjun (1999)

Régis Campo

Dancefloor With Pulsing (2018)

Carolina Eyck (thérémine), Brussels Philharmonic, Brad Lubman (direction)

Régis Campo

Become A Bird

Album : Le Bleu du ciel (2020)

Filigrane Editions

Ennio Morricone

Incontri con la creatività : Ennio Morricone

Extrait d’une interview

Ennio Morricone

Invenzione per John

Album : Il était une fois la révolution (1971)

Régis Campo

Quatuor n°5 Fata Morgana (2013)

Quatuor Parisii

Régis Campo

Sonnerie (2002)

Jean-Christophe Revel (orgue)

Label : Aeon

Régis Campo

Rondini, addio al maestro (dédié à Ennio Morricone)

Album : Le Bleu du ciel (2020)

Filigrane Editions

Henry Purcell

Cold Song

Klaus Nomi

György Ligeti

Extrait d’interview

Documentaire de Michel Follin (1993)

Régis Campo

Invention à 5 (2020)

Régis Campo

Fly Away

Album : Le Bleu du ciel (2020)

Filigrane Editions

Régis Campo

Àst

Mylène Ballion (chant)

Album : Le Bleu du ciel (2020)

Filigrane Editions

Björk

Harm of will

Album Vespertine (2001)

David Lynch

Extrait d'une conférence : Meditation, Creativity, Peace

Régis Campo

The Light

Album : Le Bleu du ciel (2020)

Filigrane Editions