La Playlist de Donatienne Michel-Dansac

Elle aime les mots et les bruits qu’ils font. Elle joue avec eux, avec cette frontière étroite entre la voix parlée et le chant. Ce soir, le Carrefour de la Création donne carte blanche à la soprano Donatienne Michel-Dansac...

Biographie

Donatienne Michel-Dansac commence ses études musicales de violon et piano à l’âge de 7 ans. A 11 ans, elle entre à la maîtrise de l’Opéra de Nantes et participe aux diverses productions scéniques pendant plus de huit ans, souvent en tant que soliste. En 1985, elle est admise dans la classe de chant du C.N.S.M. de Paris. Elle y a obtenu son Prix en 1990.

Elle interprète le répertoire du baroque au XXIe siècle sous la direction de William Christie, Emilio Pomarico, Pierre Boulez, François-Xavier Roth, Sylvain Cambreling, Daniel Barenboim… Elle rencontre en 1991 le compositeur Georges Aperghis pour la création de Sextuor et devient son interprète privilégiée dans plus d’une vingtaine d’œuvres.

Depuis 1993, elle collabore avec l’Ircam et interprète notamment Le Marteau sans maître de Pierre Boulez à l’occasion de son quatre-vingt-dixième anniversaire. Elle se joint à des plasticiens et écrivains pour des formes musicales ou théâtrale associées à leur travail, tourne pour le cinéma et le théâtre et, en 2017, crée la structure de production À vive allure.

Quelle musique fait un texte ? C’est souvent plus le bruit des mots qui m’intéresse que la signification. Ma charge d’interprète est de faire entendre son bruit, sa traduction sonore, pour que ceux qui écoutent puissent à leur tour en imaginer leur signification.

Arrivé à un carrefour, qu’est ce qu’on fait ? On observe...

La radio c’est une leçon d’observation, de vigilance au son et aux images qu’il véhicule … sans utiliser d’images !

Donatienne Michel-Dansac raconte ses souvenirs radiophoniques extrêmement précis : des souvenirs de voix, notamment celle de Claude Villers, et le souvenir des leçons de musique qui étaient données à la radio.

Elle se souvient notamment d'un jour d’école dans son enfance : dans la salle de classe, dégagée de ses tables et de ses chaises, chacun assis sur sa petite serpillière en guise de tapis de sol, autour du poste qui trônait au milieu de la salle. Les élèves écoutaient 30 minutes de leçon de chant, chaque semaine dans l'école communale. De là a commencé à naître chez elle l’imagination sonore et les associations d’idées...

Programmation musicale

Georges Aperghis

Machinations

Donatienne Michel-Dansac

Label Musidisc (2003)

Charles Mingus

Haitian fight song

Charles Mingus, Shafi Hadi, Jimmy Knepper, Wade Legge, Dannie Richmond

Atlantic Records (1957)

Luciano Berio

Sequenza 3

Donatienne Michel-Dansac

Enregistrement public à la Philharmonie de Paris (2013)

Unsuk Chin / James Joyce

Le silence des Sirènes (d'après Homère)

Gurzenich Orchestra, François Xavier Roth

Enregistrement public à la Philharmonie de Cologne (2017)

Georges Aperghis / Olivier Cadiot

Tourbillons

Donatienne Michel-Dansac

UMLAUT Records (2010)

Gérard Pesson / Marc Jaffeux

Butterfly le nom

Donatienne Michel-Dansac, Orchestre philharmonique de Radio France, Choeur de Radio France, Dominique My (direction)

Enregistrement Radio France (1996)

Pierre Boulez / René Char

Le Marteau sans Maître : 3. L’artisanat furieux

SWR Orchestra, François-Xavier Roth

Enregistrement à Baden Baden à l’occasion des 90 ans de Pierre Boulez (2015)

Florence Baschet / Djavanne

La Muette

Ensemble Court-circuit, Jean Deroyer

Enregistrement public (2018)

George Crumb / Walt Whitman

Apparition

Donatienne Michel-Dansac, Vincent Leterme (piano)

Enregistrement public (2009)

Luciano Berio

Dolce cominciamento

Donatienne Michel-Dansac, Vincent Leterme (piano)

Enregistrement public (2009)

Serge Rezvani

Ni trop tôt ni trop tard

Jeanne Moreau

Jacques Canetti (1963)

Georges Aperghis

Pour Gabrielle

Donatienne Michel-Dansac

Enregistrement public (2013)

Oscar Strasnoy / Hanns Magnus Enzelsberger

Empfänger unbekannt

Donatienne Michel-Dansac, Vincent Leterme (piano)

Enregistrement public (2013)