L'orgue dans tous ses états avec Vincent Warnier, Thomas Ospital et Karol Mossakowski

L'orgue en France aujourd'hui

Un riche patrimoine, protégé ...

La France peut s’enorgueillir d’un patrimoine très riche d’environ 8500 orgues. Parmi eux, 1580 sont classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ces orgues-là font donc l’objet d’une aide de l’Etat, une aide scientifique et technique concernant leur conservation, mais aussi leur restauration et leur entretien. Un inventaire participatif de recensement de tous les orgues de notre territoire est par ailleurs en cours de réalisation, sur l’initiative de l’association Orgues en France.

Et renouvelé

On créé aujourd'hui toujours denouveaux instruments, des orgues neufs, dans des lieux publics ou religieux.

Le dernier en date a avoir été créé est celui qui vient d’être inauguré au mois de septembre à l’auditorium du Centre des congrès d’Angers : un orgue hybride qui mêle à 1500 tuyaux en étain des sons numériques.

Quant au prochain gros chantier, c’est celui de la cathédrale de Chartres, un orgue neuf dans un buffet ancien et protégé

C'est dans les années 1960-1970 que l’orgue entre véritablement dans la modernité

De liturgique, puis de symphonique, l’orgue entre véritablement dans la modernité non pas au début du XXe siècle mais dans les années 1960-1970 avec des œuvres aussi emblématiques que Gmeeoorh de Iannis Xenakis ou Volumina de György Ligeti.

Au tout début des années 1970, le Concerto pour orgue et orchestre de percussion de l'américain Lou Harrison transforme l’image sonore de l’orgue. Avec Harrison, le grand orgue occidental prend des allures orientales avec une stylisation du jeu de l’orgue à bouche augmenté des rythmes et des coloris de la percussion inspirés du gamelan. Le champ des possibles est désormais ouvert.

A la même époque, le suisse Heinz Holliger dans Pneuma (1970), la française Elsa Barraine dans sa Musique rituelle pour orgue, tam-tam et xylophone (1968), le danois Bent Lorentzen dans Flamma ; le tchèque Petr Eben avec Paysage de Patmos (1985), explorent à leur tour l’association si riche des coloris infinis des jeux de l’orgue avec ceux de la percussion.

L' orgue Grenzing de l’auditorium de Radio-France

Le tout premier résident : Thomas Ospital

Thomas Ospital a été le premier organiste en résidence à Radio-France.

Pendant sa résidence, il a créé plusieurs œuvres nouvelles pour cet orgue Grenzing comme par exemple « Glacis »pour orgue et accordéon micro-tonal d’Aurélien Dumont, ou « La nuit sera calme », pour orgue et percussion de Thomas Lacôte.

L'actuel résident : Karol Mossakowski

La musique de Thomas Lacôte, Karol Mossakovski la connaît bien.

Il interprétera d'ailleurs aux côtés du compositeur sa pièce The Fifth Hammer pour orgue à quatre mains (2012-2013) au cours du prochain Festival présences de Radio-France en février 2020.

Les organistes invités : Hampus Lindwall

L’organiste suédois Hampus Lindwall, installé en France depuis 2002, titulaire des orgues de l’Eglise du Saint-Esprit (dans le 12e arrondissement de Paris) ; mais c’est sur le nouvel orgue Grenzing de l’auditorium de Radio-France qu’il a créé en juillet 2017 les Cinq pièces imaginées par la compositrice Noriko Baba.

Dans cette partition l’organiste joue également tout un attirail d’accessoires, des appeaux, des sifflets, une flûte à coulisse, un harmonica à manipuler en plus du jeu des mains, des pieds, des claviers et du pédalier. Chaque pièce offre en fait une étude de timbres, explorant des registres de coloris différents.

L’orgue Rieger de la Philharmonie de Paris

Un nouvel orgue a été construit pour la grande salle de la Philharmonie par la maison autrichienne Rieger et inauguré en février 2016. Un orgue à l’aspect minimaliste dont la façade ne donne à voir qu’un groupe de tuyaux de Montre de 16 pieds quand la boîte d’expression générale est fermée mais qui cache un véritable titan de plus de 25 tonnes de bois et de métal avec plus de 6 000 tuyaux.

Invité de cette émission, Vincent Warnier a participé à l'inauguration de ce nouvel orgue, le 6 février 2016

Orgue, informatique & électronique

Les recherches qui existent aujourd’hui sur l’orgue et l’apport de l’informatique et de l’électronique : « l’orgue augmenté » de tous les dispositifs de la musique électronique et des transformations du son en direct. En France, les travaux mené par Christophe d’Alessandro en ce domaine sont passionnants. Musicien-chercheur et chercheur-musicien, l’organiste Christophe d’Alessandro a également un parcours en mathématiques, informatique et traitement du signal.

Concerts

Le prochain rendez-vous avec l’orgue de la Maison de la Radio, c’est ce mercredi 27 novembre en compagnie de Louis-Noël Bestion de Camboulas qui créera la transcription de la Première Symphonie de Dutilleux qu’il vient de réaliser. (Réservations ici).

Le concert sera retransmis en direct sur France Musique.

Bibliographie

À paraître

Marie Baltazar : "Du bruit à la musique : devenir organiste" (Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, 2019)

, © Éditions de la Maison des sciences de l'homme

Conférence et présentation du livre par Marie Baltazar au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris le vendredi 22 novembre à 18 heures. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles Le CNSMD de Paris est situé 209 avenue Jean-Jaurès (Paris XIXe) (métro ligne 5, arrêt Porte de Pantin) L’entrée s’effectuera par l’accès des spectacles donnant sur le parc de la Villette.

Programmation musicale

Lou HARRISON

Concerto pour orgue et orchestre de percussions (1973)

Mouvement 1 : Allegro

Paul Jacobs, orgue

Orchestre symphonique de San Francisco, Michael Tison-Thomas (dir.)

Disque : AVIE AV2259 (2012)

Noriko BABA

Five workouts for organist / n° 1 (2017) Hampus Lindwall, organiste

Orgue Grenzing (2015) de l’Auditorium de Radio-France

Création mondiale de Radio-France (10 juillet 2017)

Captation Radio-France

Noriko BABA

Five workouts for organist / n° 5 (2017)

Hampus Lindwall, organiste

Orgue Grenzing (2015) de l’Auditorium de Radio-France

Création mondiale de Radio-France (10 juillet 2017)

Captation Radio-France

Francesco FILIDEI

Danza macabra (1996)

Francesco Filidei, orgue

Orgue de l’Eglise Santo Stefano de Pise (Italie)

Source : youtube

Kaija SAARIAHO

« Maan Varjot » pour orgue et orchestre (2015)

Mouvement 1 : Misterioso ma intenso

Olivier Latry, orgue

Orchestre symphonique de Montréal, Kent Nagano (dir.)

Disque : ANALEKTA AN28779 (2015)

DNC : 674144

Christophe D’ALESSANDRO

Improvisation (2014)

Christophe D’Alessandro, orgue

Markus Noissternig, livre electronics

Orgue Suret de l’Eglise Ste-Elisabeth (Paris)

Enregistrement de 2014

Source : Youtube

Kaija SAARIAHO

« Maan Varjot » pour orgue et orchestre (2015) Mouvement 2 : Lento calmo

Olivier Latry, orgue

Orchestre symphonique de Montréal, Kent Nagano (dir.)

Disque : ANALEKTA AN28779 (2015)

DNC : 674144

György LIGETI

Volumina pour orgue (1962)

Vincent Warnier, orgue

Orgue Rieger de la Philharmonie de Paris

Concert d’inauguration : 6 février 2016

Captation Radio-France

Thomas OSPITAL

Vision 1 (2017)

Thomas Ospital, orgue

Orgue Grenzing (2015) de l’Auditorium de Radio-France

Enregistrement des 27 et 28 juin 2017

Disque : Temperaments TEM 316060 (2018)

Aurélien DUMONT

« Glacis » pour accordéon micro-tonal et orgue (2018)

Thomas Ospital, orgue

Fanny Vicens, accordéon micro-tonal

Enregistrement du 11 février 2018 à l’auditorium de Radio-France (Festival Présences)

Captation Radio-France

Thomas LACÔTE

« La nuit sera calme », pour percussion est orgue (2019)

Thomas Ospital, orgue

Jean-Claude Gengembre, percussion

Création à l’auditorium de Radio-France, le mercredi 10 avril 2019

Captation Radio-France

Karol MOSSAKOWSKI

Improvisation sur un Sonate de Scarlatti

Soirée « Scarlatti 555 Night Fever » (samedi 26 octobre 2019)

Orgue Grenzing de l’auditorium de Radio-France

Captation Radio-France