L’imprévisible Pierre-Yves Macé

Quand le compositeur Pierre-Yves Macé (à l’affiche du Festival d’Automne) rencontre l’écrivaine Nicole Caligaris, on entend les voix de Peter Sellers et de François Mitterrand, on parle de marge, de collage et de rapport au temps pour un dialogue amical et artistique de haut vol.

Pierre-Yves Macé possède une riche actualité durant ce mois de décembre. Le compositeur est à l’honneur du Festival d’Automne: Les Cris de Paris donnent son cycle Les Jardins Partagés le 7 décembre à Guyancourt et le 8 à l’Auditorium du Louvre.

La pianiste Caroline Cren redonne Song Recycle le 14 décembre à La Marbrerie de Montreuil. Le 17 décembre, la violoniste Silvia Tarozzi crée Frayages au cours d’une soirée consacrée à Pierre-Yves Macé le 17 décembre au Théâtre Garonne de Toulouse.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Pierre-Yves Macé est un grand manipulateur et recycleur de sons. Laurent Vilarem a demandé à des artistes et musiciens proches d’”offrir” un son au compositeur.

Ont participé :

Silvia Tarozzi, violoniste

Emmanuelle Huynh, danseuse et chorégraphe

Denis Chouillet, pianiste

Gaëlle Hippolyte, plasticienne

Joris Lacoste, dramaturge et metteur en scène

Pierre Senges, écrivain

Geoffroy Jourdain, chef des Cris de Paris

Nicole Caligaris, écrivaine et invitée spéciale du Carrefour de la Création

, © Laurent Vilarem

Nicole Caligaris, née à Nice en 1959, vit et travaille à Paris. Outre quelques livres illustrés ou d’écritures fragmentaires, Nicole Caligaris a publié principalement des fictions. Au Mercure de France : La Scie patriotique (1997 ; rééd. Le Nouvel Attila, 2016) ; Tacomba (2000), Les Samothraces (2000 ; rééd. Le Nouvel Attila, 2016). Aux éditions Verticales : Barnum des ombres (2002), Les Chaussures, le drapeau, les putains puis L’Os du doute (collection « Minimales », 2003 et 2006), Okosténie (2007), Dans la nuit de samedi à dimanche (2011) et le récit Le Paradis entre les jambes (2013). En avril 2020 paraît son nouveau roman : Carnivale.

Programmation musicale

Pierre-Yves Macé

Circulations (3e mouvement)

Rafaelle Rinaudo (harpe), Rémy Decrouy (guitare électrique), Frédéric Daumas (percussion)

CD Sub Rosa SR240

Pierre-Yves Macé

Le sentiment de la nature aux Buttes-Chaumont

Sylvain Kassap (clarinettes), Dan Warburton (piano),

CD Tzadik TZ7078

Michel Chion

On n’arrête pas le regret : Mondnacht

Ina-GRM 5005

Archive

Discours de François Mitterrand le 16 janvier 1991

Pierre-Yves Macé

Rumorarium

Ensemble Intercontemporain, Enno Poppe (dir.)

CD invité

Leonard Cohen

You want it darker

Columbia Records

Pierre-Yves Macé

Contre-flux II - Cinq danses

GRM

Richard Sarafian

Extrait du film "Vanishing Point" (1971)

Pierre-Yves Macé

Suite No 4 (avec l’Encyclopédie de la parole)

Ensemble Ictus

CD invité

Ernst Lubitsch

Extrait du film "To be or not to be"

Pierre-Yves Macé

Song Recycle

Denis Chouillet, piano

CD invité

Talk Talk

After the flood

Verve Records

Pierre-Yves Macé

Contre-flux I - Muzak Codex

Hong Kong Sinfonietta, Gábor Káli (dir.)

Soundcloud