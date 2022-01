L’événement "Like Flesh"

Le 21 janvier, l’Opéra de Lille crée "Like Flesh", le premier opéra de Sivan Eldar. Pour le Carrefour de la création, Laurent Vilarem s’entretient avec la compositrice aux côtés de sa librettiste Cordelia Lynn et du réalisateur en informatique musicale Augustin Muller.

Sivan Eldar

Originaire de Tel Aviv, Sivan Eldar (née en 1985) est titulaire d'une licence en composition du New England Conservatory, et d’un doctorat en composition de l’Université de Berkeley, sous la direction de Franck Bedrossian et d’Edmund Campion. Elle a également étudié l’informatique musicale au CNMAT (Centre for New Music and Audio Technologies – Université de Berkeley) et à l’Ircam (Cursus 2016-17) sous la direction de Hèctor Parra.

Les travaux de Sivan incluent des collaborations étroites avec des musiciens du monde classique et non classique, ainsi qu’avec des artistes dans les domaines du théâtre, de la danse et des arts visuels. Depuis l’automne 2019, Sivan est compositrice en résidence à l’Opéra Orchestre National Montpellier, où elle dirige des ateliers pour les créateurs d'opéra émergents. En collaboration avec l’écrivaine Cordelia Lynn, elle développe actuellement l'opéra Like flesh, une commande de l’Opéra de Lille en coproduction avec les Opéras de Nancy, de Montpellier, de l’IRCAM et de l’Ensemble Le Balcon. Sa musique est publiée par les Éditions Durand/Universal Music Classical.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Like Flesh

Like Flesh de Sivan Eldar sera donné du 21 au 28 janvier à l’Opéra de Lille. Le spectacle, qui a remporté le Prix Fedora Opera, partira ensuite à l’Opéra de Montpellier du 10 au 13 février, puis sera joué à l’Opéra National de Lorraine à la rentrée de septembre.

Like Flesh s’annonce comme un grand événement lyrique, technologique et poétique

, © Radio France / Laurent Vilarem - France Musique

Like Flesh est la quatrième collaboration entre la compositrice israélienne Sivan Eldar et la dramaturge britannique Cordelia Lynn. Le livret de l’opéra raconte le destin de trois personnages: un forestier, une étudiante et une forestière (qui se transforme en arbre). L’histoire, lointainement inspirée des Métamorphoses d’Ovide, se déroule au temps du réchauffement climatique. Avec l’aide de la technologie de l’Ircam, Sivan Eldar imagine un monde sonore en arborescences qui immerge entièrement l’auditeur.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Pour aller plus loin

En août 2018, Sivan Eldar créait Heave sur un livret de Cordelia Lynn dans les jardins de l’Abbaye de Royaumont.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Autre grand jalon avant l’opéra Like Flesh, Una Mujer Derramada de Sivan Eldar donnée ici par la chanteuse Amyra León en mars 2020 aux côtés de l’Orchestre de Chambre de Paris

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Programmation musicale

Sivan Eldar

On Air - Behind Glass

Jindřiška Křivánková, Cecile da Costa, Marina Kantor, Ian Saxton

Soundcloud

Sivan Eldar

Tarr : Mutable Music IV

Divertimento Ensemble

Soundcloud

Frédéric Chopin

Nocturne No.1 en Si bémol Majeur, Op.9

Maurizio Pollini

DG

George Crumb

Star-Child : I. Introduction, Desolato

Warsaw Philharmonic Orchestra, Thomas Conlin

Naxos

Sivan Eldar

Crumb Child

Ostravska Banda, Carl Bettendorf

Soundcloud

Sivan Eldar

Sniper's Lake: Tides

Jindřich Pavliš, Luděk Boura, Vojtěch Nýdl, Petr Valášek

Soundcloud

Sivan Eldar

You'll drown, dear

Juliette Raffin-Gay, Sivan Eldar, Jérémie Bourgogne

Soundcloud

Tristan Murail

Winter Fragments : Le Lac

Argento Chamber Ensemble, Michel Galante

Aeon

Sivan Eldar

Una mujer derramada

Amyra León, Orchestre National de Montpellier, Magnus Fryklund

Live

George Benjamin

Into the Little Hill : Pt. 1, III. The Crowd

Anu Komsi, Hilary Summers, Ensemble Modern, Frank Ollu

Nimbus

Sivan Eldar

After Arethusa

Choeur Accentus

Soundcloud

Sivan Eldar - Augustin Muller

Like Flesh, extrait

Maurice Ravel

L'Enfant et Les Sortilèges : Oh ! Ma tête

Camille Maurane, Orcheste National de l'ORTF, Lorin Maazel

UMG

Richard Wagner

Parsifal : Prélude

Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan

DG

Leos Janáček

La Petite renarde rusée : Acte 3 - Hoj! Ale neni tu Bystrousky!

Dalibor Jedlicka, Wiener Philharmoniker, Charles Mackerras

Decca

Sivan Eldar

Heave

Juliet Fraser

Naxos