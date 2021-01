John Luther Adams, de la terre et du ciel

Né en 1953, John Luther Adams s'inspire des grands paysages et des bords de mer du nord-ouest du Pacifique pour composer. Le compositeur, qui réside dans le désert de Sonora dans le sud-ouest des Etats-Unis, est un ardent défenseur de l'environnement et place la nature au cœur de son œuvre.

Quand j’étais plus jeune, j’étais un militant écologiste à temps plein. Empêcher les destructions, les autoroutes et les forages en Alaska compte parmi les expériences les plus gratifiantes de ma vie. Mais vint le temps de réaliser que je devais choisir entre l’activisme ou être un artiste. A ce moment je compris que quelqu’un pouvait prendre ma place en tant que politique mais que personne d’autre que moi pouvait faire la musique que j’imaginais. J’ai donc fait l’acte de foi pour croire que la musique pouvait importer tout autant que l’activisme et la politique. Et au travers des années, avec le changement climatique et les autres menaces environnementales qui s’accélèrent, et à mesure que notre système politique devient de plus en plus dysfonctionnel, j’en suis venu à penser que fondamentalement, l’art est plus important que la politique. En tant que compositeur, je crois fermement que ma musique a le pouvoir d’inspirer de nouvelles formes de conscience humaine, culture et politique.

Programmation musicale

John-Luther Adams

Become Ocean

Seattle Symphony Orchestra, Ludovic Morlot (direction)

Cantaloupe Music (2014)

John-Luther Adams

In The White Silence : Letter G

Oberlin Contemporary Music Ensemble, Tim Weiss (direction)

Anthology of Recorded Music, Inc. (2003)

John Luther Adams

Everything That Rises

JACK Quartet

Cold Blue Music (2018)

John Luther Adams

Sila : The Breath of the World

Live au Lincoln Center (2014)

John Luther Adams

Become Desert

Seattle Symphony, Seattle Symphony Chorale, Ludovic Morlot (direction)

Cantaloupe Music (2018)