John Coltrane, Brad Mehldau, Thomas Tallis, Beethoven, Meshuggah... la playlist musicale de Yann Robin

Le Carrefour de la création donne ce soir carte blanche au compositeur français Yann Robin qui nous livre une playlist éclectique et variée, du baroque au métal en passant par Beethoven ou encore par le jazz...

Parallèlement à des études de Jazz au CNR de Marseille, Yann Robin étudie la composition auprès de Georges Bœuf puis intègre la classe de Frédéric Durieux au Conservatoire de Paris (CNSMDP) ainsi que celle de Michaël Levinas en analyse avant de suivre deux années de Cursus Informatique à l’Ircam. Durant ses années de formation sa rencontre avec Jonathan Harvey le marquera profondément.

Sa musique, puissante et massique, où la pulsation et le rythme côtoient des moments plus extatiques, se déploie par grands flux d’énergie. Par jeux de contrastes, les timbres naviguent entre pureté et impureté. L’attirance pour les fréquences graves, abyssales qu’il définit comme « un monde d’en bas », l’amène dans Inferno, pour grand orchestre et électronique, à l’exploration des infrasons qu’il utilise ici comme « dramaturgie souterraine ». Depuis Monumenta, pour grand orchestre de 95 musiciens, il développe le concept « d’harmonie négative » lui permettant de conduire précisément dans la durée des masses et textures d’une grande densité.

Pensionnaire à la Villa Médicis en 2009-2010, il y fonde le Festival Controtempo et en assure la direction artistique jusqu’en 2015.

Il travaille en étroite collaboration avec de nombreux solistes dont Alain Billard, Nicolas Crosse, Eric Maria Couturier, Bertrand Chamayou ou encore des formations comme le Quatuor Tana ou l’ensemble vocal Métaboles mais aussi avec des chefs comme Susanna Mälkki, Allan Gilbert, Jonathan Nott, Ludovic Morlot, Peter Rundel, Léo Warynski... Sa musique est jouée aussi bien en France qu’à l’étranger par des ensembles comme l’Ensemble Intercontemporain, le Klangforum de Vienne ou l’Ensemble Modern mais aussi par des orchestres comme le New York Philharmonic, le SWR / SO Baden Baden und Freiburg ou le Los Angeles Philharmonic...

En 2005, il co-fonde l’Ensemble Multilatérale dont il est le directeur artistique.

En 2019, il co-fonde ARCo, université internationale de composition qui se trouve être binationale, et sur le principe de l’alternance, entre le Mozarteum de Salzburg et le GMEM de Marseille.

En 2020, il co-fonde le Festival Ensemble(s), festival dédié à la musique d’aujourd’hui et à la création.

Actualités

Un festival pensé, créé et réalisé par les ensembles 2e2m, Cairn, Court-circuit, Multilatérale, Sillages

4 jours de création musicale

7 concerts • 9 créations

26 compositeurs

Du 9 au 12 septembre Pan Piper, Paris

10 septembre - 19h30 Yann Robin dirige l'ensemble Multilatérale

Doppelgänger Concerto No. 1, pour trompette[s] et ensemble

Commande de l’Ensemble Intercontemporain

Ensemble intercontemporain

Matthias Pintscher - direction

25 septembre Cité de la musique, Paris

Yann Robin et Yannick Haenel, avec la complicité d’Arthur Nauzyciel, ont imaginé là un monodrame unique en son genre, un objet opératique non identifié avec 27 artistes sur scène. Incarnant la jeune femme, Élise Chauvin est actrice-chanteuse, sa voix est un souffle lancinant et haletant. Le chant est le royaume du Chœur qui, complété par l’ensemble et l’électronique, fait office de guide vers la mort, en s’appuyant sur le Livre Tibétain des Morts, le Bardo Thöd(r)ol qui signifie « le grand guide par l’écoute dans les états intermédiaires ».

Yann Robin – musique

Yannick Haenel – texte

Arthur Nauzyciel – mise en espace

Elise Chauvin – actrice-chanteuse

Ensemble Multilatérale

Les Métaboles

Léo Warynski – direction

8 octobre La Scala, Paris

23 octobre Théâtre national de Bretagne, Rennes

Programmation musicale

Yann Robin

Cinq Études Sacrées : IV Confutatis

Les Métaboles, Léo Warynski (direction)

Enregistrement Radio France, Salle Colonne

John Coltrane

Part I :Acknowledgement

John Coltrane (saxophone), McCoy Tyner (piano), Jimmy Garrisson (contrebasse), Elvin Jones (batterie)

Album : A Love Supreme

Label : Impulse! (1965)

Miles Davis

So What

Album : Highlights from the plugged nickel

Label : Columbia (Enregistré en 1965 à Chicago dans le club « The Plugged Nickel »)

Meshuggah

Bleed

Album : ObZen

Label : Nuclear Blast (2008)

Yann Robin

Triades

Nicolas Crosse (contrebasse), Ensemble intercontemporain, Ircam (technique informatique), Lin Liao (direction)

Enregistrement Live à la Philharmonie de Paris (7 Février 2020)

Merzbow

Woodpecker n°1

Bandcamp

Brad Mehldau

Monk’s Dream

Brad Mehldau (piano), Larry Grenadier (contrebasse), Jorge Rossi (batterie)

Album : Live at the Village Vanguard / The Art of the Trio volume 2 (1998)

Ludwig Von Beethoven

Sonate pour piano no 32 en ut mineur, opus 111: Mouvement I

Michael Lévinas (piano)

Album : Les Sonates pour piano (1980)

Thomas Tallis

Spem in alium

The Tallis Scholars, Peter Phillips (direction)

Label Gimell (2004)

Yann Robin

Le Papillon Noir (extrait)

Captation et enregistrement au Théatre Nationale de Bretagne 13 janvier 2021

Livret : Yannick Haenel

Mise en Espace : Arthur Nauzyciel

Actrice-chanteuse : Elise Chauvin, Ensemble Multilatérale, Ensemble Vocal les Métaboles, Léo Warynski (direction)

Technique informatique : Grame et Charles Bascou / Création Lumières : Yves Godin