Helmut Lachenmann au Festival Les Volques de Nîmes

Corinne Schneider rencontre le compositeur allemand Helmut Lachenmann (né en 1935), à l’occasion de sa présence à Nîmes où il a été la personnalité phare de la deuxième édition du Festival international de musique de chambre Les Volques (8-12 décembre 2021).

Ce nouveau festival international de musique de chambre a proposé un double portrait consacré cette année à Franz Schubert et Helmut Lachenmann. Le compositeur allemand, âgé de 86 ans, était présent pendant toute la durée de cette manifestation, permettant à Corinne Schneider de réaliser ce reportage sur Helmut Lachenmann, initiateur dès les années 1960 de la « Klang Komposition », qu’on traduit le plus souvent en français par la « musique concrète instrumentale ».

Programmation musicale et entretiens

Helmut Lachenmann

Accanto pour clarinette solo et orchestre

Eduard Brunner, clarinette

Orchestre symphonique de la Radio de Sarrebruck, Hans Zender

WERGO WER

Entretien avec François-Xavier Roth

Directeur musical de l'orchestre des Siècles

Helmut Lachenmann

Ausklang pour piano et orchestre

Pierre-Laurent Aimard, piano

Orchestre symphonique de la Radio bavaroise, Jonathan Nott (dir.)

NEOS Music

Helmut Lachenmann

Ein Kinderspiel pour piano

Extraits

Roland Keller, piano

Col Legno

Helmut Lachenmann

Pression pour violoncelle seul

Robin Michael, violoncelle

Enregistré à Nimes, Festival Les Volques, Musée de la Romanité

Entretien avec le violoncellisteRobin Michael

Au sujet de Pression pour violoncelle seul (1969) de Helmut Lachenmann

Helmut Lachenmann

Double (Grido II) pour orchestre à cordes

Orchestre du Festival de Lucerne, Matthias Hermann (dir.)

Kairos Produktion

« Regards sur Grido » (2021)

Documentaire sur le Quatuor à cordes n° 3 de Helmut Lachenmann

Avec le Quatuor Diotima

Anke Zeugner, réalisation

Entretien avec Anke Zeugner

Réalisatrice

Le travail de la musique, fascinant à regarder même pour le non initié, exige une précision de chaque instant. Cela est encore plus vrai pour une musique contemporaine comme la composition "Grido" de Helmut Lachenmann. Le film dresse le portrait de "Grido" en compagnie des musiciens du Quatuor Diotima, fins connaisseurs de cette musique. Ils nous donnent rendez-vous dans ce lieu à l’écart du monde qu’est l’abbaye cistercienne de Noirlac, où le silence fait naître des sons et des mots. Dès les premières notes, un langage spécifique s'impose dans la façon de s’emparer des instruments. Des "bruits sonores", si sensuels dans leur rendu gestuel et à la résonance si particulière, attirent notre écoute. Il y a toute une différence entre l’univers sonore qu’on attend habituellement d’un quatuor à cordes et ce qu’on entend dans "Grido". Et pourtant, une beauté insoupçonnée émerge à travers ces sons "parasites" jusqu’alors délaissés et mal-aimés. Suite à leurs échanges musicaux, les quatre musiciens tentent une explication avec leurs mots, revenant sur des détails pour en faire ensuite la démonstration sur leurs instruments. – Le film est une invitation à tendre l’oreille pour mieux voir, et à regarder pour mieux entendre. A travers l’une de ses œuvres de maturité, le film est aussi l’hommage à un grand compositeur, hommage qui lui est rendu par des musiciens de premier ordre.

Helmut Lachenmann

Sakura-Variationen pour saxophone alto, piano, percussions et voix

Trio Accanto

Marcus Weiss, saxophone alto

Nicolas Hodges, piano

Christian Dierstein, percussions

Wergo

Helmut Lachenmann

Berliner Kirschblüten pour piano

Helmut Lachenmann, piano

Enregistré à Nîmes (Café Le Spot), le 8 décembre 2021

Conseil de lecture :

Helmut Lachenmann, Ecrits et entretiens, choisi et préfacés par Martin Kaltenecker, Genève, Editions Contrechamps, 2009

Lien vers le site du Festival Les Volques : https://www.lesvolquesfestival.com/