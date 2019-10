François-Xavier Roth et la création

Dialoguant régulièrement avec les plus grands créateurs de notre temps, François-Xavier Roth est un chef d’orchestre très engagé dans la création contemporaine.

A l’initiative de nombreuses commandes d’œuvres orchestrales auprès de compositeurs tels que York Höller, Philippe Manoury ou Francesco Filidei, François-Xavier Roth tient également à faire vivre les œuvres nouvellement créées au cours de ces trente dernières années signées de Martin Matalon, George Benjamin ou Helmut Lachenmann

Avec le SWR Sinfonieorchester Freiburg & Baden-Baden, de 2010 à 2016, il a eu l’occasion de diriger des créations de Yann Robin, Georg-Friedrich Haas, Simon Steen-Andersen, et a travaillé étroitement avec Wolfang Rihm et Helmut Lachenmann.

Avec le Gürzenich Orchester, il établit une collaboration privilégiée avec le compositeur Philippe Manoury à qui il a commandé la Trilogie Köln, dont le dernier volet, Lab.Oratorio, a été présenté à la Philharmonie de Paris en juin 2019.

« L’orchestre est une machine dont nous n’avons pas encore exploité toutes les ressources ». François-Xavier Roth, novembre 2017

L’ensemble de la programmation artistique de François-Xavier Roth reflète sa volonté de rejouer les œuvres emblématiques des XXe et XXIe siècles (Boulez, Zimmermann, Ligeti, Berio, Varèse, Lachenmann, Eötvös…) mais aussi de proposer les œuvres de jeunes compositeurs et de commander de nouvelles œuvres (Filidei, Gander…)

Avec le London Symphony Orchestra, François-Xavier Roth anime également depuis 2005 le « Panufnik Composers Scheme ». Ce projet permet à de jeunes compositeurs sélectionnés pour leurs compétences musicales d’expérimenter et de développer leur écriture pour orchestre. Guidé par Colin Matthews, les compositeurs échangent avec les musiciens du LSO et François-Xavier Roth, lors de Workshops ouverts au public. Deux compositeurs sont ensuite sélectionnés pour écrire une pièce d’orchestre de 10 minutes.

Cette année le Panufnik Worshop se tiendra le 26 mars 2020 dans la salle de répétition du London Symphony Orchestra, à St Luke’s.

Programmation musicale

Yves CHAURIS (né en 1980)

…Solitude, Récif, Etoile…pour piano et orchestre (2002)

Jean-Frédéric Neuburger, piano

Orchestre du Conservatoire de Paris, François-Xavier Roth (dir.)

CREC AUDIO/033-1A4 (2003)

Igor STRAVINSKY

Petrouchka (1911) : 4e tableau, Danse des cochers et des palefreniers

Orchestre Les Siècles, François-Xavier Roth

Musicales Actes Sud ASM 15 (2014)

Chaya CZERNOWIN (née en 1957)

White Wind Waiting pour guitare et orchestra (2013)

Stephan Schmidt, guitare

Orchestre Symphonique de Baden-Baden et Freiburg (SWR), François-Xavier Roth (dir.)

WERGO WER73192 (2016)

Wolfgang RIHM (né en 1952)

Frau / Stimme pour orchestre et soprano (1989)

Orchestre symphonique de la Radio de Baden Baden, Michael Gielen (dir.)

RCA 7432135102 (2000)

Philippe MANOURY (né en 1952)

In situ (1ère partie) pour orchestre et ensemble instrumental (2013) Ensemble Modern et Orchestre Symphonique de Baden-Baden et Freiburg (SWR), François-Xavier Roth (dir.)

Enregistrement de la création mondiale au Festival de Donaueschingen (octobre 2013)

NEOS 11411-14 (2014)

Philippe MANOURY (né en 1952)

Ring pour orchestre spatialisé (1er volet de la Trilogie Köln) (2016)

Orchestre du Gürzenich, François-Xavier Roth (dir.)

Enregistrement Radio-France de la création française (23 septembre 2017) au Festival Musica de Strasbourg

Bernhard GANDER (né en 1969)

Fluc’n’flex pour accordéon

Krassimir Sterev, accordéon

Disque : Kairos 00126682kai (2007)

York HÖLLER (né en 1944)

Concerto pour alto et orchestre (2018)

Tabea Zimmermann, alto

Orchestre du Gürzenich, François-Xavier Roth (dir.)

Enregistrement transmis par la WDR de la création mondiale (6 mai 2018) à la Philharmonie de Cologne

Bushra EL-TURK

Tmesis pour orchestre

Orchestre Symphonique de Londres, François-Xavier Roth (dir.)

Album : « The Panufnik Legacies vol. 2 »

LSO 5070 (2016)

Charlie PIPER (né en 1982)

Fleotan pour orchestre (2008)

Orchestre Symphonique de Londres, François-Xavier Roth (dir.)

Album : « The Panufnik Legacies vol. 1 »

LSO 5061 (2013)

Carl CRAIG (né en 1969)

« Sandstorms »

Francesco Tristano, claviers

Orchestre Les Siècles, François-Xavier Roth (dir.)

Album : « Versus »

INFINE 149015 (2017)