Enquête sur les Académies de composition en France

Les Académies de composition sont des lieux riches de savoir-faire et de formation. Combien sont-elles sur le territoire français? Comment s’organisent-elles? Et comment vont-elles? Corinne Schneider donne ce soir la parole aux principaux acteurs de ces pépinières de la création en France.

Place aux jeunes compositeurs et compositrices ce soir dans le « Carrefour de la création » avec une enquête sur les Académies de composition. Elles ne sont pas des écoles, ni des Conservatoires ; elles se situent la plupart du temps entre les cursus d’étude et l’insertion professionnelle ; elles ne sont pas diplômantes mais propulsent les jeunes créateurs et créatrices sur le devant de la scène où leurs œuvres rencontrent le public ; elles se déploient dans des espaces qui leur sont dédiés, propices à la concentration en même temps qu’aux échanges.

Enquête en compagnie de :

Franck Madlener : Académie du Festival Manifeste de l’Ircam

: Académie du Festival Manifeste de l’Ircam Samuel Boré : Académie de l’Ensemble Offrandes à la Fonderie du Mans

: Académie de l’Ensemble Offrandes à la Fonderie du Mans Jean-Philippe Wurtz : Ensemble Linéa, Académie Voix nouvelles de Royaumont

: Ensemble Linéa, Académie Voix nouvelles de Royaumont Yann Robin : Ensemble Multilatérale et Les Métaboles, ARCO à Marseille-Salzbourg

: Ensemble Multilatérale et Les Métaboles, ARCO à Marseille-Salzbourg Thomas Lacôte et Chrysoline Dupont : Académie des jeunes compositrices de l’Orchestre de Chambre de Paris

Liste des Académies de composition :

Programmation musicale

Utku Asuroglu

Provocation (2018)

Ensemble Ulysses

Orchestre Philharmonique de Radio-France, Peter Rundel (dir.)

Concert du 23 juin 2018 au CentQuatre à Paris dans le cadre du Festival ManiFeste 2018

Radio-France

Quentin Lauvray

Un point à l’horizon, à l’infini (2019)

Orchestre Philharmonique de Radio-France, Marc Desmons (dir.)

Concert de l’Atelier pour orchestre (25 juin 2019)

Académie du Festival Manifeste (Ircam)

Radio France / Studio 104

Oren Boneh

Her Majesty the Fool (2020) pour accordéon microtonal et électronique

Fanny Vincens, accordéon

IRCAM (Cursus)

Jin Xue

Parole di guerra (2020)

Mitch Riley, baryton

Elvio Cipollone et Mikhail Malt, traitement électronique

Académie de l’Ensemble Offrandes (La Fonderie, Le Mans)

Claudia Jane Scroccaro

Overdrive (2020) pour clarinette basse, contrebasse et piano

Ensemble Musikfabrik et Ensemble Voix Nouvelles

Concert du 6 septembre 2020 (Réfectoire de l’Abbaye de Royaumont)

Académie Voix Nouvelles du Festival de Royaumont

Daniel Serrano

Kerberos (2019)

Ensemble Multilatérale, Léo Warynski (dir.)

Matteo Cesari, flûte

Alain Billard, clarinette

Aurélie Saraf, harpe

Pablo Tognan, violoncelle

Nicolas Crosse, contrebasse

Captation les 12 et 13 juillet 2019, au Petit Plateau de la Friche la Belle de Mai (Marseille)

Clara Olivares

Lebewohl (2020)

Orchestre de chambre de Paris, Lars Vogt (dir.)

Extrait du concert de la création à la Philharmonie de Paris, le 5 octobre 2020