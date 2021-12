Écrit sur consort -Une heure avec George Benjamin et Henry Purcell

Compositeur et chef d’orchestre, George Benjamin est l'un des noms les plus marquants du répertoire contemporain. Sa musique n'est pas sans évoquer certaines filiations comme son pays le Royaume-Uni, et la musique d'Henry Purcell en particulier.

Thomas Vergracht explore ce soir l'oeuvre de George Benjamin sous un autre jour, en la mettant en parallèle avec la musique de Henry Purcell, célèbre compositeur de l’époque baroque.

Programmation musicale

George Benjamin

Into the Little Hill : Kill them, they bite

Anu Komsi, Hillary Summers, Ensemble Modern, Frank Ollu (dir)

Nimbus (2008)

George Benjamin

Into the Little Hill : The minister greeds the crowd

Anu Komsi, Hillary Summers, Ensemble Modern, Frank Ollu (dir)

Nimbus (2008)

Henry Purcell

Fantaisie à 3 parties n°1

Hesperion XX, Jordi Savall (viole de gambe et dir)

Astrée (1995)

Henry Purcell

Fantaisie à 4 parties n°1

Hesperion XX, Jordi Savall (viole de gambe et dir)

Astrée (1995)

George Benjamin

Upon Silence : Verse I

Sarah Breton (mezzo-soprano), Sit Fast

Evidence (2017)

George Benjamin

Upon Silence : Verse II

Sarah Breton (mezzo-soprano), Sit Fast

Evidence (2017)

Henry Purcell

Fantaisie à 3 parties n°3

Hesperion XX, Jordi Savall (viole de gambe et dir)

Astrée (1995)

George Benjamin

Olicantus

Ensemble Modern, Oliver Knussen (dir)

Nimbus (2004)

Henry Purcell

Fantaisie à 4 parties n°2

Hesperion XX, Jordi Savall (viole de gambe et dir)

Astrée (1995)

George Benjamin

At First Light : III

London Sinfonietta, George Benjamin (dir)

Nimbus (2000)

Archive

Emission "La règle du jeu" - France Musique

Alfred Deller

INA 1977

Christopher Marlowe

Edward I : Acte I (extrait)

Document BBC4

George Benjamin

Lessons in Love and Violence : Take it Mortimer (Partie II scène 6)

Barbara Hannigan, Stéphane Degout, Gyula Orendt, Netherland Radio Philharmonic, George Benjamin (dir).

George Benjamin

Into the Little Hill : Under a clear sky, the minister steps from the limousine

Anu Komsi, Hillary Summers, Ensemble Modern, Frank Ollu (dir)

Nimbus (2008)

George Benjamin

Written on Skin : Woman alone, night (Partie 1 scène 6)

Barbara Hannigan, Bejun Mehta, Mahler Chamber Orchestra, George Benjamin (dir)

Nimbus (2013)

George Benjamin

Upon Silence : Verse III

Sarah Breton (mezzo-soprano), Sit Fast

Evidence (2017)