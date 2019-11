Concert A l'Improviste au Carreau du Temple, 2ème partie : avec Séverine Ballon, Joris Rühl et Alvise Sinivia

CONCERT : A l’Improviste Hors les murs au Carreau du Temple

Avec Séverine BALLON violoncelle, - Joris RÜHL, clarinette - Alvise SINIVIA, piano préparé

Un trio inédit s’est invité dans nos sessions live !

Ces trois jeunes musiciens ont en commun leur goût pour les chemins de traverse et surtout pour l’exploration sonore. Ils s’intéressent autant à l’improvisation, qu’à la composition et à l’étude du répertoire contemporain. Ils explorent leur instrument respectif dans toutes les directions et développent des modes de jeu, des sons, des rapports à l’instrument qui leur sont propres.

Au Carreau du Temple, pour le public d’A l’Improviste, ils ont développé une matière sonore d’une superbe unité : quarante minutes de flux tendu ...

Trois Solos

Chacun de ces trois musiciens s’est construit un langage d’improvisateur et de compositeur dont témoigne leur travail solo

Album « Inconnaissance » de Séverine Ballon

La violoncelliste Séverine Ballon a profité d’une résidence de six mois au Département de la musique de Harvard aux Etats-Unis pour exploiter la matière première jaillie d’improvisations sur l’instrument, et en faire des compositions réunies sur un album paru sur le label anglais All that Dust

Album « Toile, Etoiles » de Joris Rühl

Joris Rühl s’est découvert il y a peu des envies de composition. Le résultat est porté à nos oreilles grâce à un album paru sur le label d’un collectif dans le quel il est très actif (collectif Umlaut) Toile est composée de A à Z, et explore les multiphonies. Les Etoiles, elles, sont improvisées ! Cet album est un heureux aller-retour entre ces deux approches du monde sonore.

« Ersilia » de Alvise Sinivia, dispositif sonore, scénographique et chorégraphique (Résidence Villa Médicis)

Depuis quelques années, le pianiste Alvise Sinivia explore la relation entre le corps, le mouvement et son instrument, le piano. De cette exploration est né le spectacle Ersilia qui met en jeu des cadres de piano désossés, reliés entre eux par des fils de nylon. Ces fils sont mis en vibration par le corps du performer-danseur, qui se déplace le long de ces fils. Lorsque ces fils sont frottés, pincés, touchés, ils transmettent leurs vibrations aux cordes, puis aux cadres, et mettent les tables d’harmonie en résonance…

Focus sur un Festival

La 2ème édition du Festival Paysages d’Ecoute / Les Quinconces-l’Espal - Le Mans

(du 22 au 24 novembre) avec la curatrice du festival Isabelle Duthoit

Paysages d’Ecoute est un festival international dédié aux musiques improvisées.Les curateurs de ce festival sont deux musiciens très actifs au Mans dans le cadre d’ateliers et de workshops : la clarinettiste, vocaliste Isabelle Duthoit et le trompettiste autrichien Franz Hautzinger.

Des improvisateurs/improvisatrices de différents backgrounds seront invités pour cette deuxième édition (background classique, contemporain, jazz, expérimental, traditionnel). Improvisation et performance feront bon ménage : danse avec LiPing Ting (Taïwan), texte avec Anne-James Chaton, et jeux de lumières avec Michael Vorfeld. Le public prendra part au festival en improvisant au sein de la Fanfare de la Touffe de Fabrice Charles !

Ne ratez pas le prochain enregistrement live d’A l’Improviste !

Lundi 09 décembre 2019 à 20h00 au Carreau du Temple.

Première partie :

Quatuor à cordes franco-suisse avec Patricia Bosshard (violon), Soizic Lebrat(violoncelle), Anouck Genthon (violon) & Marie Schwab (alto)

diffusion sur France Musique le 15 décembre à 22h dans Carrefour de la création

Deuxième partie :

Duo NOORG avec Eric Brochard (laptop, pédales d'effets, reverb à ressort, voix) & Loïc Guénin (laptop, claviers analogiques, objets sonores, prises de son sauvages, voix)

diffusion sur France Musique le 19 janvier 2020 à 22h dans Carrefour de la création

