Clément Janequin, Liza Lim, Ensemble Latitudes, Quatuor Diotima... la playlist musicale de Suzanne Giraud

Le Carrefour de la création donne ce soir carte blanche à la compositrice française Suzanne Giraud qui nous fait découvrir son univers musical à travers ses propres compositions mais aussi par le biais d'œuvres de Clément Janequin ou de la compositrice australienne Liza Lim.

La compositrice Suzanne Giraud étudie le piano, le violon, l’alto, l’accompagnement, la direction d’orchestre, l’écriture et l’analyse au Conservatoire de Strasbourg. Elle entre ensuite au Conservatoire National Supérieur de Paris, où elle se diplôme en contrepoint, harmonie, analyse, orchestration - cours de Marius Constant- , direction d’orchestre et composition - analyse et composition dans la classe de Claude Ballif.

Elle suit des cours d’électroacoustique avec Jacques Lejeune et Philippe Mion, se forme en informatique musicale à l’Ircam, reçoit pendant un an l’enseignement de Tristan Murail sur les Instruments Electroniques de l’Itinéraire, bénéficie des conseils d’Hugues Dufourt. Elle rencontre Iannis Xenakis, réalise une pièce sur l’UPIC sous sa direction et, à la demande du Centre Pompidou, écrit un article sur le quatuor Tetras. Elle est remarquée par Franco Donatoni lors d’une masterclasse, devient boursière de l’Accademia Chigiana à Sienne, où elle se perfectionne en composition avec Franco Donatoni et en direction d’orchestre avec Franco Ferrara.

Elle est ensuite nommée pensionnaire à la Villa Médicis à Rome où elle séjourne pendant 2 ans. A Rome, elle se lie d’amitié avec Giacinto Scelsi dont elle restera proche. Après le décès de celui-ci, elle participe aux activités de la Fondation Scelsi. Elle fréquente les cours d’été de Darmstadt pendant 10 ans et y côtoie Morton Feldman, Horatiu Radulescu, Brian Ferneyhough.

Programmation musicale

Suzanne Giraud

Caravaggio

Alain Buet, Luc Bertin-Hugault, Philippe Jarrousky

Choeurs opéra de Metz, Jean-Pierre Aniorte

Orchestre Les Siècles, François-Xavier Roth

Clément Janequin

La Guerre ou La Bataille de Marignan

Ensemble Clément Janequin

Album: La chasse et autres chansons label

HMC

Suzanne Giraud

Envoûtements V

Caroline Delume (guitare) & Quatuor Diotima

Enregistrement personnel de la compositrice

Liza Lim

Voodoo Child

Deborah Kayser, Ensemble Modern, Ingo Metzmacher

Album: The Hart’s Ear

ABC



Suzanne Giraud

Épisode en forme d'oubli

Ensemble Latitudes

Album: Musique française au féminin

TRI

Suzanne Giraud

Johannisbaum

Soliste de Lyon Bernard Tétu (Elisabeth Grard, Yoko Takeushi, Emmanuelle Fruchard, voix) & Jérémie Baduel (violoncelle)

YOUTUBE