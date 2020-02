Ce soir, Laurent Vilarem convie de jeunes compositeurs programmés au festival Présences 2020 : Claire-Mélanie Sinnhuber, David Hudry, Mikel Urquiza et Bastien David. Ensemble, ils évoquent leurs concerts et leurs coups de cœur de cette 30e édition.

Présences, le Festival de la création musicale de Radio France : 30ème édition !

Portrait de George Benjamin, du 7 au 16 février 2020

La musique anglaise est un mystère. Foisonnante au XVIe et au XVIIe siècle, elle est entrée en léthargie après la mort de Purcell, a fait venir le Saxon Haendel, et ne s’est réveillée qu’à la fin du XIXe siècle. De nouveau riche de personnalités marquantes au XXe siècle, dans le sillage d’un Britten et d’un Tippett, elle a permis au festival Présences d’inviter en 2007 Thomas Adès. Cette année, c’est George Benjamin, lui aussi compositeur, pianiste et chef d’orchestre, qui sera le héros de Présences.

Né en 1960 à Londres, George Benjamin a étudié la musique en Angleterre puis à Paris (au Conservatoire, avec Olivier Messiaen et Yvonne Loriod, puis à l’Ircam). En 1980, il est le plus jeune compositeur programmé aux Proms avec Ring by the Flat Horizon, et de 1985 à 2001 il enseigne au Royal College of Music de Londres. On lui doit de nombreuses pages pour piano, pour voix, pour petit ensemble (At First Light) et pour orchestre (Sudden Time, Palimpsest). Il a également composé trois opéras : Into the Little Hill (qui sera repris lors du dernier concert du festival Présences), Written on Skin (dont une représentation sera donnée le 14 février à la Philharmonie de Paris) et Lessons in Love and Violence.

David Hudry (né en 1978)

Après une formation à Montpellier au conservatoire et musicologie à l’université Paul Valéry, il intègre le Conservatoire Supérieur de Musique et de Danse de Paris et obtient son Diplôme de Formation Supérieure en 2008.

David Hudry a été récompensé par la bourse de la Fondation Meyer (2006), le prix de Composition Pierre Cardin (Institut de France, Académie des Beaux-Arts, 2012), le prix de la “Fondation Francis et Mica Salabert” (2015). Il a également reçu le prestigieux prix jeune compositeur de la Fondation Ernst Von Siemens (2016).

Particulièrement sensible au rapport entre l’écriture instrumentale, son déploiement et son prolongement dans l’électronique, David Hudry recherche très tôt une forme d’interaction vivante entre l’interprète et la machine, et en fait l’un des axes de son travail de composition. En 2006, il intègre le cursus de Composition et Nouvelles Technologies de l’IRCAM dans lequel explore différents outils d’aide à la composition et élabore une réflexion sur les enjeux esthétiques liés aux nouvelles technologies.

Concert dans le cadre du Festival Présences 2020

Dimanche 09 février à 18h (Auditorium de la Maison de la Radio)

David Hudry

[Re]cycle pour ensemble (commande de Radio France avec le soutien du Fonds Diaphonique, création mondiale)

Claire-Mélanie Sinnhuber (née en 1973)

Après des études de flûte traversière avec Patrice Bocquillon, Claire-Mélanie Sinnhuber étudie la composition avec Sergio Ortega, Allain Gaussin, Ivan Fedele, Philippe Le­roux et Frédéric Durieux.

Elle est diplômée du Conservatoire de Paris et a suivi le cursus annuel de composition et de nou­velles technologies de l’IRCAM

Elle a obtenu le prix Francis et Mica Salabert en 2006, le prix de composition Georges Enesco de la SACEM en 2007, et le prix Hervé Dugardin de la SACEM en 2017.

Elle a été lauréate de la Villa Kujoyama en 2008 et a été pensionnaire de la Villa Médicis de 2010 à 2011.

Concert dans le cadre du Festival Présences 2020

Vendredi 07 février à 20h (Auditorium de la Maison de la Radio)

Claire-Mélanie Sinnhuber

Toccata (Commande de Radio France - Création mondiale)

Mikel Urquiza (né en 1988)

Mikel Urquiza étudie la composition à Musikene (Saint-Sébastien) puis au CNSM de Paris avec Gérard Pesson. En 2014 il suit le programme Voix nouvelles à Royaumont. En 2019 il est parrainé par la Peter Eötvös Contemporary Music Foundation en collaboration avec Art Mentor Foundation Lucerne. Il est pensionnaire de l'Académie de France à Rome - Villa Médicis 2019-2020.

Concerts dans le cadre du Festival Présences 2020

Dimanche 09 février à 16h (Studio 104 de la Maison de la Radio)

Mikel Urquiza

Pièges de neige (création française

Samedi 15 février à 18h (Studio 104 de la Maison de la Radio)

Mikel Urquiza

Ex Voto (commande de Radio France – création mondiale)

Bastien David (né en 1990)

Bastien David a étudié la composition dans les classes de Bernard Cavanna et José Manuel Lopez Lopez au Conservatoire de Gennevilliers. Il est actuellement élève dans la classe de composition de Gérard Pesson au Conservatoire Nationale Supérieur de Musique de Paris.

En 2018, l'Académie des Beaux-Arts de Paris lui a décerné un prix d'encouragement. Sa musique a été interprétée par les solistes de l’ensemble Intercontemporain, l'Ensemble TM +, l'Instant Donné, 2E2M, Court-circuit, Zafraan-ensemble, Xamp, le quatuor Selini, le quatuor Tchalik, ainsi que l'ensemble Aleph par lequel il obtient deux commandes d’Etat.

Bastien David est actuellement pensionnaire à La Villa Médicis.

Concert dans le cadre du Festival Présences 2020

Dimanche 16 février à 18h30 (Auditorium de la Maison de la Radio)