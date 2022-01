Carte blanche à Jean-Michel Jarre

À l’occasion de l’Hyper Weekend Festival, retrouvez ce soir une interview de Jean-Michel Jarre ainsi que le concert "Oxymore", une œuvre musicale immersive en hommage à Pierre Henry, créée en première mondiale pour la Maison de la Radio et la Musique.

JEAN-MICHEL JARREOXYMORE

**EN HOMMAGE À PIERRE HENRY CONCERT EN DIRECT DE LA MAISON DE LA RADIO ET DE LA MUSIQUE **

Le concert de Jean-Michel Jarre est également proposé en binaural :

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Le son 3D ou son binaural est une technique qui permet à l’auditeur équipé d’un casque audio ou d’oreillettes de téléphone de percevoir des sons de toutes les directions (gauche, droite, devant, derrière, haut, bas). Le son 3D permet d’obtenir une plus grande immersion dans l’œuvre musicale en vous faisant mieux ressentir l’acoustique de la salle de concert, et dans le cas des musiques spatialisées, de bien rendre compte de la spatialisation recherchée par le compositeur et les interprètes.

Ce concert, en plus de la version stéréo traditionnelle que vous pouvez entendre en direct sur l’antenne de France Musique, vous est proposé en son 3D (ou son binaural) sur la page du site du concert. Pour en bénéficier, il vous suffit d’écouter le concert sur le site France Musique munis de votre casque audio. Votre casque habituel sera parfait, il n’y a pas besoin d’équipement spécifique.

A propos du concert

Pionnier de la musique concrète et électronique Pierre Henry avait légué de son vivant une série de sons à Jean-Michel Jarre, avec le souhait réciproque de créer une œuvre nouvelle. Cinq ans plus tard en 2022, Jean-Michel Jarre se réfère au compositeur disparu avec une œuvre qui met en lumière la philosophie commune de deux artistes que tout rapproche dans leur recherche constante de la technologie mise au service de la musique, et que pourtant tout différencie au niveau du processus fondamental de composition, opposant musique concrète

et abstraite.

À lire aussi AUDIO 3 min émission MAXXI Classique Oxygène : Le poème électronique de Jean-Michel Jarre

Complément de programme

en savoir plus AUDIO 3 min émission Au fil de l'actu Première édition de l'Hyper Weekend Festival : trois jours de musique pop à la Maison de la Radio

Jean-Michel Jarre

Aor Bleu

Sony (2018)

Jean-Michel Jarre

Erosmachine

Meridian Editions

Sony (2018)

Iannis Xenakis

Polytope de Cluny

Mode (2001)

Jean-Michel Jarre et M83

Glory

Columbia (2015)