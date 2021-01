Carte Blanche au pianiste Jean-François Heisser

Le pianiste Jean-François Heisser s’est toujours beaucoup investi dans la musique des 20e et 21e siècle. Au fil de sa carte blanche, il fait se rencontrer des compositeurs de différentes générations : Gilbert Amy, Helmut Lachenmann, Paul Méfano, Gérard Masson, Jean-Frédéric Neuburger...

Formé au Conservatoire National Supérieur de Paris, Jean François Heisser étudie avec Vlado Perlemuter, Henriette Puig-Roger et obtient six premiers prix (piano, contrepoint, harmonie, fugue, accompagnement et musique de chambre).

Très vite ses rencontres et ses activités l’ouvrent à un répertoire élargi et en font un défenseur de la musique contemporaine (Boulez, Stockhausen, Berio, Messiaen, Amy, Manoury). Attiré aussi par le répertoire espagnol, il en devient le spécialiste français et éclaire d’un jour nouveau des compositeurs tels Falla, Albéniz, Granados ou nous fait découvrir Mompou.

Son début de parcours d’interprète est tout de suite diversifié et partagé entre une activité de soliste, la musique contemporaine, la musique de chambre. Durant huit ans, pianiste soliste à l’Orchestre Philharmonique de Radio France, il côtoie un vaste répertoire.

Depuis 2001, il développe une activité de chef d’orchestre notamment auprès de l’Orchestre Poitou-Charentes.

Programmation musicale

Paul Méfano

Involutive pour clarinette

Véronique Fèvre (clarinette)

E2M Collection

Gilbert Amy

Concerto pour piano

Jean-François Heisser (piano), Orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine, Julien Leroy (direction)

Hortus

Gérard Masson

Dans le deuil des vagues

Orchestre National de France, Maurice Leroux (direction)

Festival de Royan (1967) - Archive INA

Helmut Lachenmann

Tableau

Gürzenich-Orchester Köln, François-Xavier Roth (direction)

Youtube

Philippe Manoury

Sound and Fury

Orchestre de Chicago, Pierre Boulez (direction)

Enregistrement de la création mondiale à Chicago le 26 novembre 1999

Yann Robin

Deux études : 1. Étude n°1 "Les Agrégats" - 2. Étude n°2 "Arachne" pour la main gauche

Bertrand Chamayou (piano)

Maison de la Radio, octobre 2020

Jean-Frédéric Neuburger

Quatuor à cordes

Quatuor Strada

Enregistrement RTBF - Bruxelles

Paul Méfano

Speed, pour trompette

Laurent Bômont (Trompette)

Soundcloud

Paul Méfano

Asahi, pour hautbois et dispositif électroacoustique

Maurice Bourgue (hautbois)

E2M Collection

Paul Méfano

Alone, pour violon solo

Alexis Galpérine (violon)

Inactuelles

Ramon Lazkano

Main Surplombe (d’après Edmond Jabès) pour voix et ensemble

Johanna Zimmer, Ensemble L’Instant Donné, Manuel Nawri (direction)

Festival Présences 2017, Radio France