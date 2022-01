Sonic Youth, Yan Maresz, Monteverdi, Rage Against The Machine... Carte blanche au compositeur Fabien Cali

Compositeur pour le concert et pour le cinéma mais aussi guitariste, Fabien Cali intègre à son langage des idiomes et des gestes musicaux issus du rock et de la pop. Ce soir dans le Carrefour de la création, découvrons sa playlist musicale.

Guitariste autodidacte, naviguant à l'adolescence entre rock, pop et musiques improvisées, Fabien Cali s'oriente assez tardivement vers des études musicales. À 19 ans, il entre au Conservatoire de Reims avant d'être admis au Conservatoire National Supérieur de Paris (CNSMDP). Il y obtiendra 7 Prix en parallèle d'un Master de recherche en analyse du jazz.

Après ses études – avec notamment pour professeurs Yan Maresz, Thierry Escaich ou encore Alexandros Markeas – il intègre dans ses compositions l'influence des musiques et des artistes qui l'ont portés à ses débuts.

Aujourd'hui, cette fusion des cultures omniprésente dans son travail affirme un monde poétique singulier, autant marqué par les compositeurs de la Renaissance que par l'énergie brute de Led Zeppelin, la modernité d'Edgar Varèse ou encore le rock sophistiqué de Radiohead.

Depuis sa première pièce pour grand orchestre Anxiopolis (2014) jusqu'à son récent quatuor à cordes Heavy Metal Machine (2020), en passant par son concertino Furie (2019), il a reçu diverses commandes de Radio France, de l'ensemble Sequenza 9.3, du Ministère de la Culture, de la Philharmonie de Paris et travaille avec de nombreux solistes et ensemble de musique de chambre. Il est actuellement compositeur en résidence pour 2 saisons avec l'orchestre symphonique de Mulhouse.

Par ailleurs compositeur pour le cinéma, il signe la musique du long-métrage Terre des Ours de Guillaume Vincent, raconté par Marion Cotillard et produit en collaboration avec James Cameron. Sa partition sera récompensée d'un Jerry Goldsmith Award.

Compositeur lauréat de la Fondation Banque Populaire et du prix de composition des Fondations Roux & Tronchet de l'Académie des Beaux-Arts, il reçoit en décembre 2019 le Grand Prix SACEM de la musique contemporaine - jeune compositeur.

Programmation musicale

Sonic Youth

100%

Album : Dirty

DGC Records (1992)

Claude Barthélemy

La fête de l’eau

Orchestre National de Jazz

Album : La fête de l’eau

Le Chant du Monde (2004)

Joni Mitchell

Slouching Towards Bethlehem

Vince Mendoza (direction & arrangement), Brian Blade (batterie)

Album : Travelogue

Nonesuch Records (2002)

Yan Maresz

Zig-Zag études (I, II, III & V)

Orchestre Philharmonique de Radio France

Archives France Musique - Alla breve / Radio France (1999)

Fabien Cali

Clockworks (I, II, III & IV)

Trio Polycordes

Archives France Musique – Alla breve / Radio France (2016)

Fabien Cali

Volte-face

Album : La nuit des longs couteaux (BO)

22D Music (2021)

Jerry Goldsmith

Main Title

Album : Planet Of The Apes (BO)

20th Century Fox (1968) / Varese Sarabande Records (1997)

Jonny Greenwood

Proven Lands

Album : There Will Be Blood (BO)

Nonesuch Records (2007)

Van Halen

Eruption

Eddie Van Halen (guitare électrique)

Album : Van Halen

Warner Bros Inc. (1978)

Fabien Cali

Furie (extrait)

Alexis Demailly (cornet), Paris Urban Quartet

Album : Fantasque

Brass Evenement / ONDIF (2017)

Claudio Monteverdi

Ah dolente partita

Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini

Album : Monteverdi Madrigali

Naïve (2010)

Rage Against the Machine

People of the Sun

Album : Evil Empire

EPIC (1996)