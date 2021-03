Carte blanche à Katia et Marielle Labèque

A l'occasion de la sortie de leur album "Les enfants terribles", d’après l’opéra de Philip Glass, une carte blanche est donnée ce soir aux sœurs Katia et Marielle Labèque. Les pianistes partagent avec nous leurs coups de cœur musicaux et se racontent à travers les rencontres et les collaborations...

Katia et Marielle Labèque

Katia et Marielle Labèque naissent dans une famille de musiciens : leur père fait partie du chœur de l’opéra de Bordeaux, leur mère Ada Cecchi est pianiste et a reçu l’enseignement de Marguerite Long. Les deux sœurs entrent au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et y obtiennent toutes deux un premier prix en 1968. Rapidement, elles s’intéressent au répertoire à quatre mains. Leur premier disque est enregistré sous la direction d’Olivier Messiaen en personne : il s’agit de son œuvre Les Visions de l’amen.

C’est leur enregistrement de Rhapsody in Blue de Gershwin, en 1980, qui marque le début de la renommée internationale des sœurs Labèque. Leur répertoire est très large et éclectique.

Les sœurs Labèque ont créé en 2007 leur propre label de musique, KBL Recordings, qui leur permet de mettre en valeur des genres différents se rattachant au rock alternatif et à la musique expérimentale.

Programmation musicale

Luciano Berio

Sinfonia : In ruhig fliessender Bewegung

Orchestre de Paris, Electric Phoenix, Semyon Bychkov (direction)

Philips 1996

Philip Glass

Les Enfants Terribles : Paul’s End

Katia et Marielle Labèque (piano)

Deutsche Grammophon 2020

John Cage

Expérience N° 1

Katia et Marielle Labèque (piano)

KLM recordings 2013

Arvo Part

Hymn for a Great City

Katia et Marielle Labèque (piano)

KLM recordings 2013

Bryce Dessner

Concerto pour deux Pianos : 1. St Carolyn By The Sea

Katia et Marielle Labèque (pianos), Orchestre de Paris

Deutsche Grammophon 2019

Bryce Dessner

Haven - pour 2 guitares et 2 pianos

Bryce Dessner et David Chalmin (guitares), Katia et Marielle Labèque (pianos)

Deutsche Grammophon 2019

Pauline de Lassus

Indian Summer

Mina Tindle

37D03D 2020

Radiohead

A Moon Shaped Pool : Glass Eyes

Radiohead

XL recordings 2016

David Chalmin

Particule No 6

David Chalmin (guitare), Tom Yorke (voix), Katia et Marielle Labèque (piano) Enregistrement Philharmonie de Paris Avril 2019

John Adams

Concerto pour piano “Must the Devil Have All the Good Tunes” : 3ème mouvement Vikingur Olafsson (piano), Orchestre Philharmonique de Radio France, John Adams (direction)

Enregistrement Radio France février 2020

Nico Muhly

I cannot Attain Unto It

Seraphic Fire, Patrick Dupre Quigley (direction)

Seraphic Fire Media 2014

David Lang

Death Speaks n°1 : You will return

Shara Worden (soprano), Owen Pallett (violon), Bryce Dessner (guitare), Nico Muhly (piano)

Cantaloupe 2014

Hans Abrahamsen

Let me tell you : Let me tell you how it was

Barbara Hannigan (soprano), Orchestre de la Radio bavaroise, Andris Nelsons (direction)

Winter and Winter 2016