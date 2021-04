Michel Portal, Franco Donatoni, Friedrich Gulda, Joe Zawinul... la playlist musicale de Francesco Tristano

Compositeur, interprète et producteur, Francesco Tristano Schlimé joue et défend des répertoires aussi variés que le baroque, le jazz ou l'électro. L’artiste luxembourgeois livre ce soir sa playlist éclectique dans ce Carrefour de la création qui lui donne carte blanche.

Ancien élève de la Juilliard School à New-York, Francesco Tristano Schlimé découvre pendant ses études, les sessions de musique électronique légendaires de Danny Tennaglia à Detroit.

En 2011, il rejoint le label Deutsche Grammophon et enregistre successivement trois albums qui reflètent son ascension sur la scène internationale : Bach/Cage (2011), Long Walk (2012) et Scandale (2014).

Parallèlement, Francesco Tristano travaille sur des projets purement "dance" au sein du trio Aufgang ou via des collaborations avec le label allemand Get Physical.

En 2019 il fait paraître Tokyo Stories (2019), album dans lequel il rend hommage au Japon et capte l'atmosphère et les expériences accumulées au cours des années passées à visiter le pays et à se plonger dans sa culture.

Son nouvel opus On early music est enregistré en février 2021 à la Scala Paris. Il est entièrement dédié à la musique ancienne, comme un retour aux sources et aux origines et traduit son envie « de revenir à un piano classique » : Gibbons, Bull, Sweelinck, Pietro Filippi, et Bach figureront au programme.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Programmation musicale

Franco Donatoni

Refrain - pour 8 instruments

Niew Ensemble, Ed Spanjaard (direction)

Album : Franco Donatoni - Musique de chambre

Label : Etcetera (1988)

Azio Corghi

Mazapegul : 2ème partie. Suo incontro (Choeur)

The New Swingle Singers, Pietro Borgonovo (direction)

Album : Mazapegul

Label : Ricordi (1988)

Friedrich Gulda

Prélude & Fugue

Friedrich Gulda (piano)

Concert Live a Antibes

Archives INA (1983)

Beat Furrer

Spur - pour piano et quatuor à cordes

Frank Gutschmidt (piano), Orchestre de chambre de Berlin

Album : Beat Furrer : Konzert für Klavier und orchester et autres oeuvres

Label : Kairos (2008)

Claude Lenners

Codex latinus : Ex Abrupto - pour flûte traversière et piano préparé

Manuel Zurria (flûte), Oscar Pizzo (piano préparé)

Album : Beyond

Label : Stradivarius (2002)

Michel Portal

Mozambic

Michel Portal (clarinette basse et saxophones), Mino Cinelu (percussions), Andy Emler (synthétiseur), Jean Schwarz (traitement sonore)

Album : Turbulence

Label : Harmonia Mundi (1987)

Joe Zawinul

Volcano for Hire

Katia Labèque (piano)

Album : Little girl blue

Label : Dreyfus (1995)