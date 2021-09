A l'improviste avec le duo Le tour du Quart, de Denis Chouillet et Sylvain Lemêtre

A l’Improviste poursuit son exploration des musiques qui s’improvisent cette saison encore ! En première partie, le duo "Le tour du quart" en concert au Carreau du Temple à Paris et en seconde partie, cap sur la Creuse avec le festival "Le bruit de la musique".

1 / Le tour du Quart au Carreau du Temple

Au cœur de cette première émission, l’improvisation du duo de Sylvain Lemêtre et Denis Chouillet, allias le duo Le tour du quart, invité au Carreau du Temple à Paris le 14 juin dernier au cours d’une session publique d’A l’Improviste en public.

Ce duo est né il y a un peu plus de deux ans et n’avait pu donner qu’un concert. La création du Tour du quart a eu lieu à l’Atelier du plateau en 2019.

On a entendu le percussionniste Sylvain Lemêtre à de nombreuses reprises dans cette émission (duos avec Thomas Bonvalet et Benjamin Flament, trios La soustraction des fleurs, Adieu mes très belles…)

Le pianiste Denis Chouillet a participé deux fois aux Alla Breve/Créations mondiales de France Musique à la fois comme interprète (Solitaire Mikado de Gérard Pesson) et comme compositeur (2016, Marches et Feintes).

Il a aussi un magnifique duo avec la chanteuse Elise Caron et il compose régulièrement pour les fictions de France Culture.

Ce qui réunit ces deux musiciens-là, au-delà de leur intérêt commun pour les musiques qui s’écrivent, qui s’inventent aujourd’hui, c’est une immense gourmandise des sons. Le tour du quart nous en donne un aperçu…

Sur la scène du Carreau du Temple, un piano à queue augmenté par la percussion, et comment ! Tout autour du piano, quantité de claviers de percussions qui résonnent avec lui au gré d’un parcours évoluant des aigus du piano aux graves. Au fur et à mesure de l’improvisation, le percussionniste se déplace autour du piano, en passant d’un clavier à l’autre.

Le tour du quart s’écoute et se regarde !

Vidéo Camille Lhermite et Camille Guérin, Radio France

Prise de son Pierrick Charles

Avec Sébastien Royer, Titouan Oheix, Jean-Benoît Tétu, Nicolas Depagraf, Adrien Roch, Marjolaine Portier-Kaltenbach

2 / Chronique : Festival Le bruit de la musique

L’été n’a pas été facile pour les festivals. Il a fallu jongler avec les restrictions sanitaires.

Le festival Le bruit de la musique, petit festival d’Aventures sonores et artistiques niché dans la Creuse entre trois villages, Domeyrot, Saint-Sylvain sous Toulx et Toulx Sainte Croix, a tenu bon contre vents et marée, et son équipe artistique aussi !

La violoncelliste Martine Altenburger et le percussionniste Lê Quan Ninh ont donné à cette édition du Bruit de la musique, 19 au 21 août, la forme d’un véritable parcours pour éviter la concentration du public : concerts dédoublés, lieux de performance éclatés et diversifiés. Il a fallu ruser, tout en restant fidèle à la ligne du festival, à son esprit : mettre en présence des musiques rares, insuffisamment exposées, et révéler les richesses de la Creuse.

Témoignages croisés de Lê Quan Ninh, directeur artistique du festival et Fabian Pfefferli, percussionniste au sein de l’Ensemble This, Ensemble that venu de Bâle.

Deux extraits sonores :

- Improvisation de Alexandre Chanoine, objets de pierre, et Pascal Battus, objets et surfaces rotatives

- Hearing Metal de Michael Pisaro, par l’Ensemble this, Ensemble that - version participative qui sollicite aussi une dizaine de festivaliers