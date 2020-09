Le Biotope de Jean-Luc Hervé

Le Carrefour de la création se met au vert ce soir, à l’occasion du festival ManiFeste-2020 de l’Ircam. Corinne Schneider rencontre le compositeur Jean-Luc Hervé qui présente « Biotope », une installation sonore à découvrir jusqu’au 13 septembre prochain au Parc de la Villette à Paris…

Des promeneurs à l’affût, invités à tendre l’oreille s'éparpillent au coeur du Jardin de la Treille, derrière la Grande Halle de la Villette à Paris... Habituellement baigné des sonorités de ses canaux, ce jardin devient le berceau d’une véritable polyphonie habitée de toute une population nouvelle composée d’animaux sonores invisibles. Le Biotope, du compositeur français Jean-Luc Hervé invite l'auditeur à voyager dans cet espace si subtil à conquérir aujourd'hui, cette lisière entre l’écoute intérieure et l’extérieur. Un reportage réalisé lors de l'inauguration de l'installation, le 2 juillet 2020, nous entraîne dans cet univers frémissant, accompagné par les commentaires de Jean-Luc Hervé (compositeur) et de Benjamin Matuszewski (ingénierie sonore, IRCAM).

Une installation à découvrir du 2 juillet au 13 septembre 2020 dans le cadre du festival ManiFeste-2020.

Publication : Jardins de l’écoute, avec Anne Cauquelin

Les Jardins de l’écoute est un livre à écouter, qui résonne des bruissements de la nature, des plantes et du vent. Livre de composition, c’est un objet vivant. Entretien entre le compositeur Jean-Luc Hervé et la philosophe Anne Cauquelin conçu comme une méditation à deux têtes, l'ouvrage s'accompagne d'une carte SD. L'auditeur-lecteur peut ainsi se plonger dans dans l’univers musical du compositeur.

Aux éditions MF, octobre 2016, ici.

Quelques mots sur Jean-Luc Hervé

Né en 1960, Jean-Luc Hervé fait ses études au Conservatoire Supérieur de Musique de Paris avec Gérard Grisey. Sa thèse de doctorat d’esthétique, ainsi qu’une recherche menée à l’IRCAM sont l’occasion d’une réflexion théorique sur son travail de compositeur. Sa résidence à la Villa Kujoyama de Kyoto apporte un tournant décisif dans son œuvre.

En 1997, sa pièce pour orchestre Ciels obtient le prix Goffredo Petrassi en 1997. En 2003, il est invité en résidence à Berlin par le DAAD. Il fonde en 2004 avec Thierry Blondeau et Oliver Schneller l’initiative Biotop(e). Plusieurs de ses œuvres sont des concerts-installations conçus spécifiquement pour des sites singuliers. Jean-Luc Hervé est actuellement professeur de composition au conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-Billancourt et est édité aux éditions Suvini-Zerboni Milan.

Plus d'informations, rendez-vous sur le site du compositeur.

Pour aller plus loin...

A l'occasion du festival ManiFeste-2013, Jean-Luc Hervé parle de son processus créatif, et de son oeuvre "Germination". Un documentaire de Philippe Langlois et Christian Bahier (2013) à découvrir ici.

Le 25 juin 2017, l'Ensemble Sillages crée la pièce "Éloge de la plante", un opéra-jardin pour soprano et dispositif acousmatique de Jean-Luc Hervé au Conservatoire National Botanique. Une captation à découvrir ici.

Bibliographie

Article « L’œuvre musicale et son environnement », dans Analyse Musicale n° 76, juin 2015

Article « Ecoutez ! », dans Peut-être n° 5, Garamond, Imprimerie Trèfle, 2014

Article, « Tobi-ishi, un jardin musical à Paris », Filigrane n° 12, Paris, Edition Delatour, 2011

Article, « Dehors, la création d’amplification/synaptique à Beaumont-en-Diois », dans Nouvelle revue d’esthétique n° 5, Paris, PUF

Article, « La musique comme jardin », Prétentaine n° 20, Université Montpellier III, 2006

Article, « La musique et son biotope », Entretien « Le jardin sonore », dans L’étincelle #2, journal de la création de l’Ircam, avril 2007

Article, « La musique et son biotope » (en français et en allemand), dans Kunstmusik n° 5, Köln, Maria de Alvear World Edition, 2005

L'actualité de Jean-Luc Hervé

Le 12 septembre au Paris Pan Piper dans le cadre du festival Ensembles : Algoritmic Beauty, par l'Ensemble Sillages

Le 26 septembre à Lux scène nationale de Valence : Éloge de la Plante avec Jeanne Crousaud, voix

Le 30 septembre à Parme dans le cadre du Festival Traiettorie : Amplification/propagation III par l'Ensemble Court-Circuit

Le 2 octobre à la Biennale de Venise au Teatro alle tese : De près par l'Ensemble Interface

Le 18 novembre à Bruxelles, Maison du peuple dans le cadre du festival Art Musica : Au Dehors par l'ensemble 21

Le 15 mai au GMEM à Marseille, dans le cadre du festival Les musiques, et le 10 juin à la maison de la musique de Romans : Germination sera repris par l’Ensemble Itinéraire

La programmation musicale

Jean-Luc Hervé

Germination (2013)

Ensemble L'itinéraire, direction, Jean Deroyer

KEnregistrement en juin 2013

Jean-Luc Hervé

4, pour deux pianos et deux percussions

Berlin piano percussion ensemble

Enregistrement le 2 mai 2012 au Konzerthaus de Berlin

Jean-Luc Hervé

Upon « Here the deities »

Ensemble Recherche

Enregistrement à l'Abbaye de Royaumont le 27 septembre 2014

Jean-Luc Hervé

Des oiseaux (2003) pour trois clarinettes et deux sopranos, avec chants d’oiseaux préenregistrés

Pierre Dutrieu, Véronique Fèvre, Nicolas Baldeyrou, clarinettes Donatienne Michel-Dansac et Valérie Philippin, sopranos Ensemble Sillages, direction, Philippe Aari-Blachette

L’Empreinte Digitale

Pierre Schaeffer

Conférence « Retour aux sources »

Festival de la Recherche (26 mai 1960)

INA

Pierre Schaeffer

L'Oiseau R.A.I. (1950)

INA