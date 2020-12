Carrefour de la création collaboratif en soutien à la musique contemporaine

Pour marquer son soutien à la création musicale contemporaine qui a beaucoup souffert des conséquences de la crise sanitaire, les producteurs du Carrefour de la Création vous présentent leur coup de cœur de l'année 2020, que ce soit au disque ou au concert.

Le choix de Corinne Schneider

Heiner Goebbels

n°20/58

Erwan Keravec (cornemuse)

Album : Goebbels/Glass/Radigue

Label : Buda Musique (2020)

Le choix d'Arnaud Merlin

Aurélien Dumont

Flaques de miettes

Ensemble 2e2m, Pierre Roullier (direction)

Album : Tide

Label : Nomadmusic (2020)

Le choix de Laurent Vilarem

Daniele Ghisi

On that April morning she rose from her bed and called (pour voix de femme, ensemble et électronique)

Juliet Fraser, soprano

Agata Zubel, soprano

Ensemble Musikfabrik, Enno Poppe (direction)

Création mondiale donnée le 31 août 2020 en ouverture du Festival Manifeste

Le choix d'Emilie Munera

Thomas Adès

Blanca Variations

Han Chen (piano)

Album : Oeuvres pour piano seul

Label : Naxos (2020)

Le choix de François Bonnet

Lasse Marhaug

How to avoid Ants

Oeuvre électronique créée au Festival MUSICA 2020

Le choix de Thomas Vergracht

George Benjamin

Written On Skin

Georgia Jarman (soprano)

Orchestre Philharmonique de Radio France, George Benjamin (direction)

Version de concert donnée dans le cadre du Festival Présences 2020 à la Philharmonie de Paris, le 14 février 2020

Le choix d'Anne Montaron

Rebecca Saunders

That Time, pour saxophone baryton, percussion et piano

Trio Accanto : Marcus Weiss (saxophones), Nicolas Hodges (piano), Christian Dierstein (percussions)

Concert donné le 15 février 2020 au studio 104 dans le cadre du Festival de création musicale Présences 2020

Le choix de Rodolphe Bruneau-Boulmier

Alexandro Markeas

Outside Rhythms

Quatuor Face à Face (Mara Dobresco – Piano Géraldine Dutroncy – Piano Hélène Colombotti – Percussion Elisa Humanes – Percussion)

Enregistré par Radio France dans le cadre du Festival "Aux Armes Contemporains" donné à la Scala Paris