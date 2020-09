Olivier Greif vu par Alexis Galpérine, Patrick Langot et Benoît Menut

Emission hommage au compositeur Olivier Greif, véritable météorite du paysage musical, disparu il y a tout juste 20 ans. Thomas Vergracht convie ce soir plusieurs personnalités parmi les plus proches du compositeur : les musiciens Alexis Galpérine et Patrick Langot et le compositeur Benoît Menut.

Olivier Greif est né le 3 janvier 1950 à Paris. Il découvre le piano à trois ans et entre au CNSM à dix ans où il étudie le piano avec Lucette Descaves et la composition avec Tony Aubin. Il se perfectionne à New York auprès de Luciano Berio. Il compose une première série d’œuvres très personnelles, à l’écart des courants en vogue, de 1961 à 1981 puis cesse de composer pendant une dizaine d’années pour se consacrer à une “recherche spirituelle”.

À partir de 1991, il écrit une nouvelle série d’œuvres, intenses et sombres. Il évoque des sujets qui ont marqué son enfance: la guerre, le séjour de son père à Auschwitz, la disparition d’une grande partie de sa famille dans les camps.

Olivier Greif meurt le 13 mai 2000, à l'âge de 50 seulement.

Auteur d’un catalogue foisonnant de plus de 300 oeuvres puissantes et au pouvoir d’envoûtement hors du commun, Olivier Greif était un de ces génies dont la musique est un choc, une gifle magistrale dont on ne se relève qu’harassé, emporté par un souffle qui semble nous dépasser.

Olivier Greif au micro de David Herschel en 1997 (France Musique)

Pour évoquer la figure du compositeur, trois personnalités complémentaires :

Le violoniste Alexis Galpérine , qui a connu Olivier Greif depuis les débuts de sa carrière.

, qui a connu Olivier Greif depuis les débuts de sa carrière. Le violoncelliste Patrick Langot , créateur de nombreuses œuvres et qui a gravé sur disque une large partie de la musique de chambre d'Olivier Greif.

, créateur de nombreuses œuvres et qui a gravé sur disque une large partie de la musique de chambre d'Olivier Greif. Le compositeur Benoît Menut, le dernier élève d'Olivier Greif.

Programmation musicale

Olivier Greif

Le Tombeau de Ravel

Henri Barda, Olivier Greif (piano)

Henry Purcell

Fantasia Three Parts Upon A Ground

Ricercar Consort, Philippe Pierrot (direction)

Olivier Greif

Chants de l’Ame : VI. Vertue

Marie-Laure Garnier (soprano), Philippe Hattat (piano)

Olivier Greif

_Durch Adam_s Fall : Envoi

Henri Demarquette (violoncelle), Orchestre National de France, Jean-Claude Casadesus (direction)

Haridas Greif

Forgiveness Ocean

Sri Chinmoy

Olivier Greif

Sonate pour violon et piano n°3 The Meeting Of The Waters : Raga

Gottfried Schneider (violon), Olivier Greif (piano)

Olivier Greif

Quatuor n°4 Ulysses : Bourbonnais

Ensemble Syntonia

Olivier Greif

A Tale Of The World

Ensemble Syntonia

Benoît Menut

Quantas : Syllogisme final

Maya Villanueva (soprano), Ensemble Syntonia