Brice Pauset / Alexandre Tharaud

Thomas Vergracht reçoit le compositeur Brice Pauset, qui donnera dans quelques jours à Dijon la création de son nouvel opéra "Les Châtiments", sur un texte de Frank Kafka. En deuxième partie d'émission, le pianiste Alexandre Tharaud évoque son travail avec les compositeurs d'aujourd'hui.

Dans la bibliothèque de Brice Pauset

Ce soir, nous accueillons un compositeur rare : Brice Pauset est français, mais habite en Allemagne. Il nous fait donc le plaisir de faire un petit détour par la France, à l’occasion de la création à l’Opéra de Dijon des "Châtiments", son nouvel opéra d’après 3 contes de Franz Kafka, qui sera donné du 12 au 16 février, un spectacle qui sera également enregistré et diffusé par France Musique.

Maître d’une musique à la fois impalpable et charnelle, faîte de textures, de masses, de gestes puissants, mais aussi de détails raffinés et d’un sens unique de la couleur, Brice Pauset est un nom qui compte dans la création contemporaine.

Ce soir, c’est lui qui prend en charge la programmation. L’idée était pour lui de proposer deux œuvres du « répertoire », deux œuvres contemporaines, et deux compositions personnelles. Ainsi, il nous emmène donc dans ses coups de cœurs personnels, des œuvres qui l’on construit, qu’il aime, il nous emmènera dans des répertoires inattendus, des chemins de traverse, et nous fera même découvrir deux de ses œuvres inédites au disque.

Les Châtiments, d'après 3 contes de Franz Kafka

La Trilogie des Châtiments : c’est sous ce titre que Kafka avait souhaité réunir trois des textes publiés de son vivant, qui sont restés des moments-clés de son œuvre et représentent chacun une troublante anticipation de questions actuelles : Le Verdict, La Métamorphose et Dans la Colonie pénitentiaire. Trois textes qui redistribuent à chaque fois de manière différente la grande équation kafkaïenne où les fils timides sont soumis aux pères puissants et actifs, jusqu’au règlement des comptes et à la consommation finale.

Pour cette commande de l’Opéra de Dijon présentée en création mondiale, le compositeur Brice Pauset a choisi de s’écarter de la tradition kafkaïenne française pour revenir aux sources de la lecture germano-tchèque de l’écrivain. En faisant droit notamment à un aspect essentiel de son œuvre : l’humour. Si ses textes prennent souvent un aspect prophétique quant au devenir de notre humanité, ils sont aussi imprégnés d’une force comique souvent décapante et ravageuse, où le burlesque et les slapsticks contribuent à désaxer toujours plus un monde sur la bascule.

Dirigés par Emilio Pomarico et mis en scène par David Lescot, Les Châtiments offrent une plongée musicale et théâtrale dans l’univers hors norme d’un des écrivains les plus fascinants du XXe siècle — et nous renvoient ainsi le miroir de nos propres contradictions.

Création mondiale, commande de l'Opéra de Dijon

Alexandre Tharaud & les compositeurs d'aujourd'hui

Habitué de tous les répertoires, du baroque français - dans son tout récent album "Versailles" - jusqu’au œuvres d’Erik Satie en passant par la poésie de Barbara, Alexandre Tharaud revient aux oeuvres de ses contemporains avec un nouvel album, paru le 17 janvier 2020 sous le label Erato.

Cet opus rassemble les enregistrements en première mondiale de trois concertos pour piano écrits spécialement pour lui par trois grands compositeurs d’aujourd’hui : le Danois Hans Abrahamsen, le français Gérard Pesson et le franco-argentin Oscar Strasnoy.

Hans Abrahamsen

Left Alone : VI. In a tempo from another time

Rotterdam Philharmonic

Yannick Nezet-Ségui

Gérard Pesson

Future is a faded song