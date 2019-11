De l'Arctique à Perpignan : un voyage avec Gavin Bryars

Les mers arctiques

LE GROENLAND

Le voyage commence dans l’extrême Nord de la Russie. Nous sommes sur un brise-glaces dans les mers polaires. Autour de nous, un univers de blanc, et la banquise à perte de vue…

The Sinking of The Titanic est l’une des premières pièces de Gavin Bryars. Le 14 avril 1912, le paquebot heurtait un iceberg au large du Groenland. Le compositeur s’inspire de l’hymne joué par les musiciens sur le pont, alors que le bateau coule inexorablement.

> Ecoute : The Sinking of The Titanic (1969)

L'Angleterre

L'ABBAYE DE WHITBY (YORKSHIRE)

L’Abbaye de Saint Hilda à Whitby (Yorkshire) est un monastère en ruine, où a été retrouvé le premier poème en anglais et dont Bram Stoker s’est inspiré pour son célèbre Dracula.

Gavin Bryars s'y rendait dans son enfance. Dans The North Shore, Gavin Bryars s'inspire de cette Abbaye.

> Ecoute : The North Shore (1993)

BIRLING GAP (SUSSEX)

Des falaises blanches, qui plongent à pic dans la mer : Birling Gap (Sussex) est l’un des lieux préférés de Gavin Bryars.

Le compositeur l’a mis en musique dans The South Downs. La légende dit aussi que Sherlock Holmes y aurait vécu ses derniers jours…

> Ecoute : The South Downs (1995)

Les Flandres / Amiens

LA MAISON DE JULES VERNE

Jules Verne est l’une des inspirations majeures de Gavin Bryars. Du capitaine Hatteras qui se dirige toujours plus haut vers le Nord à Une Fantaisie du Docteur Ox, les explorateurs et scientifiques de l’écrivain français peuplent l’univers de Bryars.

Dans By The Vaar, l’action se passe dans les Flandres près d’une petite rivière, affluent de l’Escaut.

Ecoute > By The Vaar (1987)

Italie

Le monde méditerranéen pour Gavin Bryars, c’est d’abord la poésie italienne de la Renaissance. Le compositeur britannique a écrit plus de 300 œuvres vocales, dont de nombreux madrigaux a cappella d’après des poèmes de Pétrarque ou Laura Battiferri (1523-1589).

> Ecoute : Temprato aer Sereno

Où entendre la musique de Gavin Bryars ?

Le Festival Aujourd’hui Musiques de Perpignan se tient du 15 au 24 novembre prochain. En ouverture, le Chœur Les Eléments et les Percussions Claviers de Lyon dirigés par Joël Suhubiette, interpréteront la nouvelle œuvre vocale de Gavin Bryars. Amoureux des Pyrénées, le compositeur a imaginé une pièce, Mistral, chanté en occitan. Pour réserver, c'est ici !

Retrouvez les conseils d'écoute de Laurent Vilarem dans sa playlist :

