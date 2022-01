Au cœur d’un trou noir, avec Hèctor Parra

Certains compositeurs explorent de nouvelles dimensions, d’autres revisitent celles du passé. Celui que Thomas Vergracht reçoit ce soir fait un peu tout à la fois ! Depuis quelques années, il fait entendre dans ses œuvres des phénomènes physiques, et notamment le mystère des trous noirs.

Né en 1976 à Barcelone, Hèctor Parra fais ses études au Conservatoire Supérieur de Musique de Barcelone et suit le Cursus de Composition et d’Informatique Musicale de l’Ircam puis se forme à Royaumont, au Centre Acanthes, à Takefu au Japon et à la Haute École de Musique de Genève auprès de Brian Ferneyhough, Jonathan Harvey, Michael Jarrell, Philippe Leroux et Philippe Manoury.

Plusieurs prix sont décernés à ses œuvres : en 2017 le Prix National de Culture (Catalogne), en 2011 le Prix de Composition Ernst von Siemens, en 2009 le Prix Tendances par le journal El Mundo, en 2008 le prix Impuls (Klangfroum) de Graz, en 2007 le Earplay Donald Aird Memorial de San Francisco, en 2005 le prix Tremplin de l’Ircam et l’Ensemble Intercontemporain, et en 2002, le prix de Composition de l’Institut National de la Musique d’Espagne -INAEM.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Après une période de pratique active des arts plastiques (il a travaillé dans l’atelier de Francesc Miñarro à Barcelone) et de fascination pour la peinture, et notamment pour l’œuvre de El Greco et de Cézanne, dont il a cherché à rendre la texture picturale, Hèctor Parra trouve son inspiration dans la physique théorique et la biologie évolutive, avec son opéra Hypermusic Prologue sur un livret de la physicienne Lisa Randall, créé en 2009 par l’Ensemble Intercontemporain dans le cadre du festival Agora de l’Ircam.

Parmi ses derniers projets, Inscape, une œuvre symphonique immersive pour l’Ensemble Intercontemporain, l’Ircam et l’Orchestre Nationale de Barcelone, l'Orchestre Philharmonique de Cologne et l'Orchestre National de Lille inspirée des théories cosmologiques du physicien Jean-Pierre Luminet.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Depuis 2002 Hèctor Parra habite à Paris et il a été professeur de composition au Cursus de l’Ircam-Centre Pompidou de 2013 à 2017. Il est pensionnaire de l'Académie de France à Rome / Villa Médicis en 2021-22.

Programmation musicale

Hèctor Parra

Love to Recherche

Ensemble Recherche

Wergo (2014)

Hèctor Parra

Caressant l’horizon

Ensemble Intercontemporain, Emilio Momarico (dir)

Concert donné le 9 novembre 2011 à la Cité de la musique à Paris

France Musique - Radio France

Hèctor Parra

Inscape

Ensemble Intercontemporain, Orchestre National de Lille, Alexandre Bloch (dir)

Festival ManiFeste 2018 : concert donné le 14 juin 2018

France Musique - Radio France

Richard Strauss

Ainsi parlait Zarathoustra

Orchestre Philharmonique d’Oslo, Vassily Petrenko (dir)

Lawo (2019)

Hèctor Parra

Aracne

Quatuor Tana

Concert donné le 17 avril 2015 à l'Auditorium du Louvre à Paris

France Musique - Radio France

Hèctor Parra

Hypermusic Prologue : Plan V : The language of the 5th dimension

Charlotte Ellett (soprano), James Bobby (baryton), Ensemble Intercontemporain, Clément Power (dir)

Kairos (2010)

Antonio Vivaldi

La Fida Ninfa : Cosi sugli occhi miei ; Alma oppressa da sorte crudele

Sandrine Piau, Ensemble Mattheus, Jean-Christophe Spinosi (dir)

Naive (2009)

Georg Friederich Haendel

Ariodante : Scherza infida ; Ah fuggi rapido

Anne Sofie Von Otter, les Musiciens du Louvre, Marc Minkowski (dir)

DGG (1997)

Hèctor Parra

Les Bienveillantes : Toccata "Laßt mich euch ihr menschenbrüder wie es war erzählen", Air "Max wie hast du schlafen können", Gigue "Tiere kamen"

Orchestre symphonique de l’Opéra des Flandres, Peter Rundel (dir)

Document du compositeur (2020)

Archive

Le Masque et la Plume

Emission produite par Jérôme Garcin

France Inter - INA (2006)