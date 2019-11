Anthologie du Quatuor à cordes au XXIème siècle avec les Tana

Thomas Vergracht dresse ce soir un portrait du quatuor à cordes, et de ses possibilités techniques, émotionnelles, en ce début de XXIe siècle, en compagnie d'Antoine Maisonhaute, premier violon du Quatuor Tana.

Défricheur infatigable, le Quatuor Tana, fondé au début des années 2010 par les frères et sœurs Jeanne et Antoine Maisonhaute, est devenu en quelques années – et pour le dire en toute modestie – une « rolls » de la création contemporaine. Il affronte tous les styles, toutes les esthétiques, dans un engagement toujours total, et une honnêteté de tous les instants.

Le quatuor comme moyen de reprendre des codes « classiques/romantiques »

Le dernier disque du quatuor Tana et son concert du 15 novembre à Ars Musica, sont dédiés à Philip Glass. Dans ses quatuors, Glass n’hésite pas à reprendre clairement certains codes et/ou clichés du passé, que l’on pourrait assimiler à de vrais hommages aux quatuors romantiques.

La nudité, la pureté du matériau : explorer la raréfaction

Depuis plusieurs années maintenant, le Quatuor Tana chemine aux côtés de Jacques Lenot. Il a dédié aux Tana plusieurs pièces dont notamment, récemment, ses _Frammenti Intimissimi (_Fragments très intimes).

Nous avons pu entendre deux œuvres qui réutilisent les caractéristiques « habituelles » du quatuor, voyons maintenant comment on peut, lorsqu’on est un compositeur au XXIe siècle, amplifier, voire même transcender cette formation qu’est le quatuor à cordes.

« Augmenter » le quatuor

Le quatuor : lieu de défrichage sonore

Le Quatuor Tana a suivi, dès le début, l’émergence d’un nouveau courant qui fait presque école désormais : la saturation, procédé qui consiste à jouer non pas sur les codes musicaux passés mais sur le son et son excès. Ce « style », saturé, est donc particulièrement riche de modes de jeu.

Un « méta-quatuor »

Le Quatuor Tana a également créé de nombreuses œuvres de Raphael Cendo : et notamment une dans laquelle le quatuor à cordes est littéralement augmenté d’un quatuor vocal. C’est une composition immense, de plus d’une heure, qui a un titre italien très intriguant Delocazione. Le Quatuor Tana l'a créée en 2017 au Festival Musica à Strasbourg.

Ajouter une bande/voix

On peut également augmenter le quatuor en l'agrémentant d'une bande pré-enregistrée qui sera diffusée en direct pendant le concert. C'est une des caractéristiques du quatuor WTC 9/11 de Steve Reich, une oeuvre en référence aux attentats du World Trade Center le 11 septembre 2001 que le Quatuor Tana jouera à Ars Musica le 23 Novembre.

Avec live electronics, une technique classique du XXIe

Dans DeejaydeGilbert Nouno, la partie électronique n'est pas une bande pré-enregistrée comme la pièce de Reich mais jouée en temps réel..

Les tana-instruments

Le Quatuor Tana a enfin parfois recours à des instruments hybrides, les « tana-instruments », qui intègrent l’électronique directement dans leur facture même. Plusieurs compositeurs on déjà écrit pour ces hybrides musicaux, c'est le cas de Juan Arroyo, auteur de Smaqra.

Retrouvez les conseils d'écoute de Thomas Vergracht dans sa playlist :

Programmation musicale

Philip Glass

Seven String Quartets

Brooklyn Rider

Megadisc - MDC 7880

Jacques Lenot

Frammenti Intimissimi : Premier fragment

Quatuor Tana

L’Oiseau Prophète - B07JFY8DG

Franck Bedrossian

Tracés d'Ombres pour quatuor à cordes : I. Fantomatique

Quatuor Tana

Shadows (œuvres de Bedrossian, Robin, Cendo)

Raphael Cendo

Delocazione

Quatuor Tana

Extrait d'un concert donné le 07 Octobre 2017 à l'Eglise Sainte Aurélie à Strasbourg dans le cadre du Festival Musica 2017 - Archives Radio France

Steve Reich

WTC 9/11 : III. WTC

Kronos Quartet

Megadisc - MDC 7878

Gilbert Nouno

Deejay

Quatuor Tana

Volts (œuvres de Nouno, Havel, etc) – Medadisc – 717246

Christophe Havel

Dissidence 4

Quatuor Tana

Volts (œuvres de Nouno, Havel, etc) – Medadisc – 717246