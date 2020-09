A l'Improviste fête ses 20 ans !

A l'Improviste souffle cette saison les bougies de sa 20ème année d'existence ! Pour ouvrir cette saison, l'équipe d'A l'Improviste s'est promenée cet été et vous propose ce soir les premiers fruits de sa récolte. Cap sur la Creuse et Mulhouse !

Il a fallu du courage, de la ténacité et de l'imagination aux têtes pensantes des festivals Météo et Le Bruit de la Musique où nous avons posé nos micros, pour maintenir leur programmation et l'adapter à la période contraignante dans laquelle nous vivons.

Partie I : Festival Météo

Quartet NUITS

Stéphane Clor, contrebasse

Emilie Skrijelj, accordéon

Armand Lesecq, électroniques

Tom Malmendier, batterie

Ce quartet a été créé par le contrebassiste mulhousien Stéphane Clor il y a deux ans. Il associe les couleurs de trois instruments acoustiques (l'accordéon, la contrebasse et la batterie) aux ressources de l'électronique. La musique de Nuits s'amuse avec notre écoute. Elle brouille la perception des sources sonores. Très souvent, on ne sait plus qui fait quoi.

C'est une musique de textures, de matières, soutenue par une obstination, un entêtement dans la façon de déployer les événements sonores d'une grande qualité. Des voix, des langues, des histoires font irruption parfois dans les textures déployées, toutes jaillies des machines de Armand Lesecq.

La musique improvisée par Nuits dans les murs de Motoco à Mulhouse s'est jouée d'un seul souffle : plus de 50 minutes à flux tendu, que nous retrouverons le 31 octobre (Nuit de l'Improvisation sur France Musique) déployée dans sa vraie mesure.

Prise de son : Djaisan Taouss et Pierre Monteil

Toute la programmation du festival ici

Partie II : Festival Le Bruit de la Musique #8

Variations VII de John Cage

Le Bruit de la Musique est sans doute le plus Cagien et le plus rural des festivals de musique expérimentale ! Il a pour écrin deux villages de la Creuse : Saint Sylvain-sous-Toulx et Domeyrot.

Les têtes pensantes de ce festival, Martine Altenburger et Lê Quan Ninh ont échafaudé une 8ème édition particulière, qui résonnait de façon claire et forte avec les événements de ces derniers mois. Peu de noms de musiciens sur les trois pages de la brochure de cette édition. La programmation a été totalement repensée et que cette édition marque un virage dans notre façon de vivre ce qu'on appelle "un festival".

Si Lê quan Ninh a pensé à Variations VII, c'est parce que la période de confinement a généré beaucoup d'événements sonores en ligne. Or, Variation VII est une pièce très particulière, une petit révolution technologique pour l'époque. C'est du multimédia avant l'heure..

C'est une musique électroacoustique pour une multitude de sources sonores. Les participants (ici 23) ne génèrent pas des sons de manière délibérée, mais utilisent des moyens technologiques pour révéler ceux qui sont déjà présents, audibles ou inaudibles, comme s'ils utilisaient un filet pour les capturer.

Créée les 15/16 octobre 1966 à New York, cette pièce de John Cage avait bénéficié de l'apport technologique des laboratoires Bell. Dix lignes de téléphones permettaient d'entendre en direct dix points différents de la ville de New York.

Dans la performance du 15 août, tous les artistes initialement programmés sur cette édition, font entendre en direct - via internet - leur environnement, depuis le lieu où ils se trouvent respectivement : Berlin, Copenhague, Tallinn, Bâle...

Ces sons, mélangés à d'autres captés sur place, sont mixés en direct par six performers (régie Laurent Sassi) sous le chapiteau de Domyerot :

Aurélie Maison-Neuve

Emilie Mousset

Jérôme Noetinger

Lê Quan Ninh

Nadia Lena

Julien Rabin

Toute la programmation du festival ici

