A l'improviste avec Xavière Fertin, Louis Freres, Edward Perraud, Bruno Chevillon et Michaël Levinas

Dans ce Carrefour improvisé, trois générations d’improvisateurs se rencontrent, puisque A l’Improviste a accueilli au Carreau du Temple le 18 octobre Xavière Fertin, Louis Freres, Edward Perraud, Bruno Chevillon et Michaël Levinas.

Cette émission est dédiée à la mémoire de Françoise Dupas, directrice du Petit Faucheux à Tours, prématurément disparue le 17 novembre 2021. Elle a beaucoup fait pour défendre les musiques de création; sa disparition a été un choc pour sa famille et dans le milieu musical.

Le duo Xavière Fertin et Louis Frères

, © Radio France / France Musique

Honneur aux plus jeunes d’abord, avec le duo complice de Xavière Fertin et Louis Freres.

C’est le collectif d’improvisateurs belge Oeil Kollectif qui les a réunis, mais ils jouent aussi au sein du quartet Escargot avec Camille Emaille et Tom Malmendier. Un moment très actifs en Belgique, ils jouent aujourd’hui les passe-murailles entre la France et la Belgique.

Xavière fait partie de nombreux ensembles tels que l’Orchestre 235, actuellement en résidence à la Dynamo de Pantin, et l’Ensemble Liken dirigé par Léo Margue. Louis joue au sein de l’orchestre de jazz « tellurique » Rêve d’Eléphant.

Il est venu à la musique par le jazz, et à l'improvisation par les workshops du festival Météo, puis un master à l'Académie de musique de Bâle, où il a eu pour mentor le guitariste Fred Frith.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Xavière a suivi, elle aussi, de nombreux workshops d’improvisation, mais elle emmène ses clarinettes partout où elle peut "créer, rechercher, expérimenter, agir » (citation prise sur son site) ! Elle joue tous styles de musique.

Une grande complicité les unit, et aussi une sensibilité aigüe à l’improvisation, à la composition instantanée. Cette improvisation nous le montre !

A noter :

On retrouvera Xavière Fertin dans une session entièrement consacrée à l’Ensemble Liken en mars prochain, au Carreau du Temple à Paris. Au coeur de ce concert, la Toute multiple, oeuvre ouverte de Timothée Quost

Le trio Edward Perraud, Bruno Chevillon et Michael Levinas

C’est un trio improbable qui succédait au duo sur la scène du Carreau du Temple ce même 18 octobre.

Edward Perraud, Bruno Chevillon et Michael Levinas s’expriment en effet dans des univers qui - s’ils ne sont pas antagonistes - sont en tout cas très éloignés. Chacun d’eux s’est illustré dans cette émission dans différentes constellations au cours des 20 dernières années.

C’est le batteur Edward Perraud qui a eu l’idée de cette réunion aux couleurs des retrouvailles.

Il s’est souvenu des ses années d’études au CNSMdP dans la classe d’analyse du pianiste-compositeur-pédagogue Michaël Levinas, figure familière des programmes de France Musique depuis des années.

De leurs côtés, Edward Perraud et Bruno Chevillon tracent leur route entre jazz, musique contemporaine, rock et musique expérimentale. Le point commun entre ces trois personnalités, en dehors de leur grande curiosité pour l'univers des sons, st précisément leur amour de l’improvisation.

Dans cette émission, Michaël Levinas nous raconte comment il s'est distingué lors d’un concours d’improvisation à Lyon, quand il était très jeune (sa mère l’accompagnait). Pierre Cochereau présidait le jury…

Ce trio inédit nous montre que l’improvisation a des pouvoirs secrets… et nous rappelle une fois de plus q’iil n’y a pas une façon d’improviser, ni un langage de l’improvisation.

Prochaine session

Prochaine session A l’Improviste au Carreau du Temple à Paris le mardi 16 février

avec La Peuge en mai, une proposition du collectif COAX autour de la mémoire ouvrière des usines Peugeot dans la région de Montbéliard. Cette session sera l’occasion de la sortie du disque La Peuge en Mai à la Dynamo de Pantin.