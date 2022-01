A l'improviste avec le duo Namioto

Dans ce Carrefour de janvier, A l'Improviste commence en beauté avec le duo Namioto formé par la vocaliste Juliette Meyer et le pianiste Yves Arques, et poursuit l'évocation de la 31ème édition du festival Sons d'Hiver avec Fabien Simon, son directeur.

Partie 1 : un concert, une improvisation

Ils se sont rencontrés à Paris il y a un peu plus de deux ans. Juliette Meyer avait été intriguée par les sons inouïs que le pianiste Yves Arques développait sur un instrumentarium fabriqué par lui-même : des objets et un système électronique. L'idée leur est venue de faire équipe ensemble. Le duo a déja réalisé un album : "Marées"

Il y a en effet quelque-chose de marin, d'aquatique dans la musique de ce duo baptisé Namioto, un mot japonais qui désigne le bruit des vagues. De leur musique, ils aiment dire qu'elle est "poético-introspective" et qu'elle "peut guérir les maux de l'âme" ! Ils sont très jeunes tous les deux, ils ont pourtant déjà une sensibilité aigüe à l'épure, à la retenue, au long souffle.

Juliette Meyer a grandi à Strasbourg. Pianiste puis vocaliste, elle a très vite cherché à explorer tous les possibles de la voix. Elle s'est intéressée au jazz vocal, au chant contemporain, et de plus en plus à l'improvisation. Dans ce domaine, elle a suivi notamment l'enseignement de l'altiste Guillaume Roy au conservatoire d'Evry. C'est aussi une musicienne passionnée de littérature. Quand elle improvise, elle a recours à des langues imaginaires. Très souvent, sa voix vient se poser sur les sons déployés par son partenaire de jeu...

Actif en Allemagne pour l'essentiel, Yves Arques est pianiste, mais il fait de plus en plus d'infidélités au piano. Son dispositif actuel est relativement récent. Il est venu à la musique par le jazz, le piano, puis il a commencé à préparer le piano, à jouer du synthétiseur, à développer un dispositif d'objets hétéroclites. Son instrument actuel, enchâssé dans un cadre en bois, est un mélange d'acoustique et d'analogique. Tout est amplifié par le micro...

Equipe de son : Hervé Dubreuil avec Inès Debruyn, Romain Lenoir, Jean-Benoît Tétu

Equipe de vidéo : Camille Lhermitte, François Borie, Antonin Simard

Réalisation : Catherine Prin Le Gall

Coordination : Marjolaine Portier-Kaltenbach

Pour écouter "Marées", le premier album du duo Namioto

Agenda

Mardi 15 février 20h30 : Prochaine session A l'Improviste au Carreau du Temple à Paris avec "La Peuge en Mai" du collectif COAX

Partie 2 : un festival, un directeur de programmation

Fabien Simon évoque avec nous la prochaine édition du festival Sons d'Hiver qui va se tenir du 28 janvier au 19 février dans le Val de Marne et à Paris. 36 concerts sur trois semaines : la programmation est riche, pluri-esthétique, riche en métissages musicaux, et nous emmènera aussi au Brésil et en Afrique du Sud.

En guise de mise en bouche, deux extraits sonores :

La musique de CIRCLES, une création de Jocelyn Mienniel

"Variations sur cinq tableaux de Fabienne Verdier"

Cette œuvre créée lors du Festival de Royaumont de 2020 réunit une poignée d’improvisateurs de haute volée (Nami sato, Yaping Wang, Ingar Zach, jozef Dumoulin) autour des toiles de Fabienne Verdier.

Flûtiste en résidence à l’abbaye, Jocelyn Mienniel présentera cet ambitieux projet le jeudi 3 février au Théâtre de la Cité Internationale Paris 14ème.

Le duo de Joëlle Léandre (contrebasse) et Mat Maneri (volon)

A l'occasion des 70 ans de la contrebassiste, Sons d'hiver donne carte blanche à Joëlle Léandre le 12 février au théâtre Antoine Vitez d'Yvry sur Seine. Elle jouera en trio avec Mat Maneri et le pianiste Craig Taiborn.