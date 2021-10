A l'improviste avec le duo de Fred Frith et Susana Santos Silva

L'été est encore là dans la programmation de cet A l'Improviste, grâce à deux festivals : Météo et Le Bruit de la Musique.

Partie 1 : Le festival Météo

L'un des évènements forts du festival Météo (Mulhouse) a été la rencontre en duo du guitariste Fred Frith et de la trompettiste Susana Santos Silva. Elle est portugaise et vit en Suède. Il est anglais et vit en Californie.

, © Jean-Claude Sarrasin

Ils se connaissent depuis 10 ans, mais c'est la première fois qu'ils improvisaient ensemble en duo. Leur rencontre s'est faite au Portugal en 2011 à l'occasion d'un workshop de Fred Frith. Ensuite, le guitariste a demandé à la jeune musicienne de le rejoindre au sein d'un orchestre très féminin qu'il avait réuni à Darmstadt, au cours de la biennale. Fred Frith a été saisi dès le début par le talent de cette musicienne, vive et inventive.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Susana Santos Silva a reçu un apprentissage classique, puis s'est vite orientée vers le jazz. Elle a ressenti très vite le besoin de sortir du moule et de jouer sa propre musique. Elle se sent avant tout improvisatrice, même quand elle compose. Elle commence cette saison un Master de composition électroacoustique.

Fred Frith est un improvisateur-né ! Cette émission nous a permis de suivre son parcours d'improvisateur sur des années. Il a formé aussi sur au moins deux décennies quantité de jeunes improvisateurs, improvisatrices, en enseignant au Mills College (Oakland) et à l'Académie de musique de Bâle. Mais Fred Frith compose aussi beaucoup de musique, pour la danse, la scène, le cinéma. L'improvisation reste néanmoins centrale dans sa façon de faire de la musique.​

, © Jean-Claude Sarrasin

Ce qui frappe dans la musique jouée le 27 août au Motoco de Mulhouse, c'est sa qualité de symbiose. Les deux voix de Susana Santos Silva et Fred Frith n'en forment plus qu'une. Eux-mêmes ont ressenti cette improvisation comme un moment de narration : leur musique raconte une histoire !

Equipe de son : Patrick Muller, Benjamin Thuau, Françoise Cordey

Partie 2 : Le Bruit de la Musique

Au gouvernail de ce festival, deux musiciens improvisateurs : la violoncelliste Martine Altenburger et le percussionniste Lê Quan Ninh. La programmation du Bruit de la musique est néanmoins très ouverte : en témoigne son credo, inscrit sur le programme distribué aux festivaliers chaque saison.

"Le festival, ce sont à la base quelques idées simples et quelques propositions : partager des moments d’écoute, mettre en présence des musiques et des artistes plus rares que les autres, inviter à cultiver le goût d’être surpris, retrouver les sensations premières et oubliées que procurent le phénomène sonore, imaginer des enjambées entre nature et culture, soulever le voile des habitudes, choisir d’être étonné par l’inconnu plutôt que d’en douter, faire l’expérience de ce qui n’est pas répété à l’envi, pratiquer par soi-même pour se rendre compte, faire l’expérience des agissements du son d’instant en instant, écouter avec ses oreilles bien plus qu’avec sa mémoire, accepter de n’avoir rien à comprendre et de ne rien reconnaître, et surtout, sourire à l’imprévisible…"

Cette chronique nous fait entendre deux musiciennes invitées sur la 9ème édition : Anna Liisa Eller, musicienne estonienne joueuse de Kannel, la cithare sur table, et la violoniste italienne Tiziana Bertoncini.

Lê Quan Ninh nous introduit dans l'univers de ces deux musiciennes...